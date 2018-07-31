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بورصة وشركات
7.2 مليون سهم تستجيب لعرض شراء السويس للأكياس
الثلاثاء 31 يوليه 2018 06:07 م
السويس للأكياس 66
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السويس للأكياس 66
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن إجمالى الأسهم المستجيبة لعرض الشراء المقدم من شركة موندى للاستحواذ على شركة السويس للأكياس بلغ 7.23 مليون سهم تقريبًا بنهاية فترة العرض المقررة اليوم الثلاثاء.
وقالت شركة "جرانت ثورنتون" للاستشارات المالية، فى وقت لاحق، إن العرض المقدَّم من شركة موندى للاستحواذ على شركة السويس للأكياس يعد مجزيًا وفقًا لدراسة القيمة العادلة.
وانتهت جرانت ثورنتون إلى تقييم سعر السهم بما يتراوح بين 23.6 جنيه و25.71 جنيه، ووافق مجلس الإدارة على العرض بناء على هذا التقييم فى وقت لاحق.
وتقدمت شركة موندي إندستريال باجز بي، فى فبراير الماضى، بعرض شراء إجباري للاستحواذ على 7.66 مليون سهم من أسهم شركة السويس للأكياس، والتى تمثل نسبة 70.11% من أسهم الشركة بسعر 26.01 جنيه للسهم، بقيمة للصفقة تقدر بنحو 199.4 مليون جنيه تقريبًا.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى 26 يونيو الماضى، على نشر إعلان عرض الشراء الإجباري، ثم وافق مجلس إدارة السويس للأكياس فى 2 يوليو الحالى، على تعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية مستشارًا ماليًّا مستقلًّا لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء الإجبارى.
وتتضمن الأسهم التي ستقوم موندي بالاستحواذ عليها حصة كل من أسمنت طرة والسويس للأسمنت البالغتين 53.32% و4.52% على التوالي.
البورصة المصرية
السويس للاكياس
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