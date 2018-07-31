عجلة الدوري تعود للدوران بمباراتين

على المصري



تعود عجلة الدورى المصرى الممتاز، للدوران مرة أخرى، بعد مشاركة منتخب مصر فى كأس العالم "روسيا 2018"، بإنطلاقة موسم 2018-2019، "دورى المصرية للاتصالات we"، مساء اليوم الثلاثاء، حيث تقام لقاءات الأسبوع الأول من المسابقة، على مدار 4 أيام، تبدأ اليوم وتنتهى الجمعة المقبل.



وتقام اليوم مباراتين، حيث يلعب الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، بستاد الإسكندرية، في السادسة مساء، ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على بتروجت بستاد الجيش بالسويس في التاسعة مساء.



وتلعب 3 مباريات غدا الأربعاء، حيث يستضيف الداخلية نظيره وادي دجلة، بستاد كلية الشرطة في الرابعة عصراً، ويتقابل الإنتاج الحربي مع حرس الحدود، بستاد السلام، في السادسة والربع مساء، ويلتقى نجوم المستقبل مع طلائع الجيش، بستاد بترو سبورت، في التاسعة مساء.



ويستضيف الجونة نظيره المصري، بستاد الجيش المصرى ببرج العرب، في السادسة مساء، ويلتقى الأهلي مع الإسماعيلي، بستاد السلام، في التاسعة مساء، وتختتم الجولة يوم الجمعة، بمباراتين، حيث يلتقى مصر المقاصة مع سموحة، بستاد المقاولون العرب، في السادسة مساء، ويلعب إنبي مع بيراميدز، بستاد بترو سبورت، في التاسعة مساء.