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سيــارات
رغم انكماش المبيعات.. زيادة جديدة بأسعار مازدا 3
الثلاثاء 31 يوليه 2018 05:30 م
مازدا 3
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مازدا 3
أحمد شوقي
ارتفعت أسعار سيارات مازدا بواقع 2000 جنيه وفق أحدث القرارات التسعيرية الصادرة عن شركة جي بي أوتو غبور، وكيل العلامة اليابانية بمصر.
ووفق هذه الزيادة فإن أسعار الفئة الأولى A/T Luxury Sedan من مازدا 3 موديل 2019 ستصل إلى 352 ألف جنيه، مقابل 350 ألفًا، بنسبة ارتفاع 1.4%.
أما فئة الـ"A/T Sport Sedan" فقفزت إلى 412 ألف جنيه، مقابل 410 آلاف سابقًا، بنسبة ارتفاع 0.5%، كما ارتفعت الفئة الثالثة من السيارة A/T H/B Sport إلى 416 ألف جنيه، مقابل 414 ألفًا سابقًا، بنسبة ارتفاع تقارب 0.5% أيضًا.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" فإن مبيعات مازدا 3 تراجعت، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى 270 سيارة، مقابل 325 سيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع يقارب 55 سيارة، بنسبة انخفاض تقارب 17%.
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