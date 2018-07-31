السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية السابق

السيسي يمنح وسام الجمهورية

المال- خاص



منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الوهاب حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث، الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن خالص التقدير للمستشار عبد الوهاب، لما بذله من جهد وتفان في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.



وشهد السيسي عقب ذلك أداء حلف اليمين للمستشار حنفى على جبالى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، ثم اجتمع معه حيث أكد أهمية دور المحكمة الدستورية في الحفاظ النظام القانوني والدستوري باعتبارها الحارس على أحكام الدستور.



وشدد على دعم مختلف أجهزة الدولة للمحكمة الدستورية في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.