التعليم: ضم خمس مدارس جديدة لمجموعة 30 يونيو

وزارة التربية والتعليم المصرية



المال-خاص



صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمي للوزارة، بأنه تم ضم باقى مدارس مجموعة منارات القاهرة إلى مجموعة مدارس 30 يونيو، وذلك حرصا من الوزارة على خلق أجيال واعية، منتمية مدركة لمصالح الوطن، وملمة بالتحديات التى تواجهه.



وأشارت الدكتورة أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، إلى أن مجموعة مدارس منارة القاهرة تضم 8 مدارس تم التحفظ فى السابق على ثلاث منها وبالأمس تم ضم خمس مدارس تحت التحفظ فأصبح مجمع منارة القاهرة بالكامل تحت الإشراف المالي والإدارى للوزارة.



يذكر أن الوزارة تقوم بالإشراف الكامل على هذه المدارس حيث يتم إسناد إدارتها لمكتب الأمانة الفنية الذي يتولي الأعمال المالية والقانونية ومهام السكرتارية الفنية والإدارية، ويستعان بأعضائها من بين العاملين بديوان عام وزارة التربية والتعليم، وإحلال قيادات جديدة لها؛ في إطار منع انتشار الأفكار الخاطئة، ومن أجل تعزيز الشعور بالانتماء الذي يجب غرسه في نفس كل طالب مصرى، والتحول في تلك المدارس من الفكر المتشدد إلي السماحة والاعتدال؛ وذلك للحفاظ على الأمن والاستقرار.







