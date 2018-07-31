أسعار العملات المطبقة بالجمارك بدءًا من الغد





مها أبوودن

تنشر ( المال ) فيما يلى نسخة من أسعار العملات الأجنبية التى سيتم تطبيقها بدءا من الغد، والتى تعد استمرارا لأسعار الشهر الحالى، بعد صدور قرار وزير المالية باستمرار العمل بسعر 16 جنيها للدولار الجمركى بدءا من غد وحتى نهاية شهر أغسطس.









