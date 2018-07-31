وزير التموين يعلن النتائج النهائية لثانى مراحل مشروع جمعيتى

سلع تموينية 1



محمد مجدى



أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، نتائج المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى والذى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الاهلى المصرى.



وقال المصيلحي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة، إنه تقدم لوزارة التموين أكثر من 6000 طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وطلبات بنظام التمويل الذاتى، وقد قامت شركتا الجملة (العامة / المصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل- الاهرام – الاسكندرية) التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقاً للشروط والمواصفات المطلوب توافرها فى المنفذ وفى المتقدم للمشروع.



وأضاف المصيلحى أن هذه المعاينات أسفرت عن قبول ما يقرب من 1350 طلبا مستوفيا للشروط والمواصفات اللازمة وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الحالى لتقوم بصرف التموين وفارق نقاط الخبز، بالإضافة الى منافذ المرحلة الأولى والمجمعات الاستهلاكية وبدالى التموين والتى تقدم خدمة صرف التموين.



وتابع أن هناك ما يقرب من 2000 طلب ما بين طلبات وردت فى مناطق عدم احتياج للشركات، وأخرى لم يستدل على اصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ او رقم تليفون لمقدم الطلب، وطلبات لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة والتى قد تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التى كان بها عدد المقبولين أكثر من الاحتياجات المطلوبة.



واشار إلى أنه قد تم وضع هذه الطلبات بقاعدة بيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتى بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل اخرى للمشروع.



واكد المصيلحى انه قد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع جمعيتى وقد شهدت نجاحاً كبيراً ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3000 منفذ، ويهدف المشروع الى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنتظمة، لإتاحه السلع الاساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.



واضاف أنه قد تم اصدار اللائحة التنفيذية لجمعيتى فى مايو 2017 والتى تنظم العلاقة بين الشباب المستفيد من المشروع وشركتى الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابع لها منافذ المشروع وتُحدد الواجبات والمسئوليات لكل طرف من أطراف المنظومة.