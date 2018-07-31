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طاقة
الكهرباء تجهز لطرح مزايدات لإنشاء مشروعات شمس ورياح بقدرة 600 ميجاوات
الثلاثاء 31 يوليه 2018 02:38 م
محطات شمسية
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محطات شمسية
عمر سالم:
تجهز وزارة الكهرباء لطرح مشروعات طاقة جديدة ومتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام المزايدات بقدرة 600 ميجاوات.
وقال إيهاب إسماعيل رئيس قطاع الشئون الفنية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ،أن المشروعات ستطرح على مراحل، وتتراوح كل مرحلة بين 150 و100 ميجاوات.
وأوضح إسماعيل أنه سيتم الطرح عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبالتنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن اتاحة الاراضى لتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تمتلك أراضى فى شرق و غرب النيل والزعفرانة وخليج السويس تكفى لاضافة قدرات مشروعات طاقة شمسية ورياح بقدرات تصل إلى 20 ألف ميجاوات.
وأشار إسماعيل إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لازالت تتابع تنفيذ مشروعات تعريفة التغذية فى بنبان بأسوان،حيث يجرى تنفيذ البنية التحتية والطرق،وبدء عدد من المستثمرين فى الأعمال الإنشائية لتنفيذ المحطات.
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