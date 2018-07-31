استمرار تثبيت الدولار الجمركي خلال أغسطس عند 16 جنيها

محمد معيط

مها أبوودن:



أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول أغسطس 2018 ولمدة شهر حتى 31/8/2018.



وأشار الوزير إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.



يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول يوليو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 31/7/2018.