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اقتصاد وأسواق
استمرار تثبيت الدولار الجمركي خلال أغسطس عند 16 جنيها
الثلاثاء 31 يوليه 2018 01:56 م
محمد معيط
أخر الأخبار
محمد معيط
مها أبوودن:
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استمرار تثبيت سعر الدولار الجمـركى على معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من أول أغسطس 2018 ولمدة شهر حتى 31/8/2018.
وأشار الوزير إلى أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90%من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.
يذكر أن الوزارة أعلنت فى أول يوليو 2018 استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 31/7/2018.
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