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بورصة وشركات
مباشر: هل ينقذ التجاري الدولي المؤشر الثلاثيني من التراجع مجددا؟
الثلاثاء 31 يوليه 2018 01:38 م
البنك التجارى الدولي
أخر الأخبار
البنك التجارى الدولي
منى عبدالباري:
توقع تقرير بحثي صادر عن مركز بحوث مباشر إنترناشيونال أن تدعم حركة سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على أكثر من ثلث الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30 السوق بجلسة اليوم.
وقال التقرير الذي تلقت المال نسخة منه اليوم إن صعود سهم CIB إلى 87 جنيها في ظل اشتراطات معينة، قد ينقذ المؤشر الثلاثيني من التراجع الحاد الذي يشهده.
وعلى مدار الأسابيع الأربعة الماضية تراجع المؤشر الثلاثيني بشكل متواصل بنحو 6% من مستوى 16125 تقطة في الأسبوع الأول من يوليو إلى 15199 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.
وقال مركز البحوث أيضا إن الارتداده الصاعدة لسهم جلوبال تليكوم القابضة تزامنا مع الحركة القوية للبنك التجاري الدوالي يمكن أن تساعد المؤشر الثلاثيني في الصعود أيضا.
ويتداول سهم البنك التجاري الدولي حاليا حول مستويات 83.5 جنيها، بينما يتداول جلوبال حول 4.15 جنيها حاليا.
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