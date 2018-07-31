مبيعات السيارات الملاكى



المال-خاص



تستهدف الأمل لصناعة وتجميع السيارات، منتج سيارات بى واى دى ولادا، بيع 15 ألف سيارة نهاية العام الجارى، بما يمكنها من اقتناص حصة سوقية تصل إلى %15 من المبيعات الإجمالية لسوق الملاكى.



توقع حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن تصل المبيعات الإجمالية لسوق الملاكى نهاية هذا العام إلى 100 ألف سيارة، بمعدل نمو عن العام الماضى بين %10 إلى %15.



استبعد أن تشهد الفترة المقبلة اتجاه الأمل لتجميع طرازات جديدة، مع استمرار حالة الضبابية التى تشهدها سوق السيارات حاليًا، علاوة عن الوصول بخطوط الإنتاج التابعة للشركة للتشغيل الكامل، بإجمالى 60 سيارة يوميًا.



كان سليمان قد أعلن فى وقت سابق عن رفض طلب من شركة لادا العالمية لإنتاج طراز فيستا سيدان، خاصة مع الوصول للتشغيل الكامل للمصنع، وارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، ما يجعل أسعارها غير قادرة على المنافسة.



تابع: «الفترة الماضية شهدت إعلان الأمل لصناعة وتجميع السيارات طرح طراز بى واى دى S5، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض SUV، على أن تتولى الشركة تجميع ما يقرب من 50 سيارة منها شهريًا».



قال إن الإنتاج الفعلى الآن بمصانع الشركة بالعاشر من رمضان يصل إلى ما يقرب من 15 وحدة منتجة يوميًا من طراز لادا جرانتا، و15 أتوبيسًا من العلامة التجارية كينج لونج، علاوة عن 30 سيارة من طرازات بى واى دى الصينية.



كشف سليمان عن اقتراب طرح الشركة لطراز بى واى دى L3 الجديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يسهم فى دفع حركة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة.



أعلن عن تبنى الأمل مفاوضات جادة مع الشركة بى واى دى العالمية لتقديم طرازات هاريبريد «هجينية»، وكهربائية بالكامل خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر المقبل، متوقعًا سليمان أن يشهد المعرض تقديم بى واى دىe6 الكهربائية بالكامل.