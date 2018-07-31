قلة الإنتاج تقود أسعار البيض للصعود إلى 41 جنيهًا للطبق

أسعار البيض 2



أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار البيض اليوم فى السوق المحلية، بنحو 3 جنيهات ليتراوح الطبق بين 40 و41 جنيها، فيما استقرت الدواجن عند 31 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و34 للساسو و37 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط.



وأرجع عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع الأسعار بهذا الشكل إلى تراجع الإنتاج وخروج بعض المربين من السوق بسبب الخسائر التى طالتهم على مدار الفترة الماضية.



واستقرت أسعار الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.



كما استقرت اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.