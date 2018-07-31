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بورصة وشركات
الإسكندرية للغزل تتقدم للبورصة بمستندات قيد اكتتاب زيادة رأس المال
الثلاثاء 31 يوليه 2018 12:59 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) تقدمت إليها اليوم الثلاثاء بمستندات قيد زيادة رأس المال وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة قيد.
وتقدمت الشركة بمستندات قيد حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بعدد 22.5 مليون حق مقابل أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر من 596.4 مليون جنيه إلي 641.4 مليون جنيه مصرى و ذلك باصدار عــدد 22.5 مليون سهم لقدامى المساهمين بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه .
وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 19 يوليو الجارى عدم ممانعتها من قيام شركة الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال.
وقالت إدارة البورصة إن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 8 أغسطس 2018.
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