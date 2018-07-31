الضغوط البيعية تكسر الحركة الارتدادية للبورصة

تراجع الأسهم



■ محللون: تراجع التداولات والقوى الشرائية يستدعى مراقبة مستوى 15000 نقطة



تمكنت الضغوط البيعية على أسهم قطاعى العقارات والخدمات المالية، خلال جلسة تداول الإثنين، من كسر الحركة الارتدادية الصاعدة التى دخلها السوق بجلسة الأحد.

فشلت السوق فى الصمود أمام ضغوط البيع التى ظهرت مع بداية التداولات واستمرت حتى نهاية الجلسة، وسط استمرار تراجع السيولة والتى بلغت نصف مليار جنيه تقريباً.



رغم الأداء السئ لغالبية الأسهم، إلا أن بعض المستثمرين الأجانب بدأوا فى استغلال الفرصة بعمليات شراء ملحوظة على أسهم القطاع الغذائى الذى اقتنص %13.3 من سيولة السوق.



ارتفعت غالبية أسهم القطاع الغذائى بقيادة أجواء الذى صعد %6.8، والقاهرة للدواجن %5.4، والمصرية للنشا والجلوكوز %4.8، وعبور لاند %3.75، ودومتى %1.5.



فيما يتعلق بالأسهم القيادية، فارتفع البنك التجارى الدولى %0.74، وحيداً بينما تراجعت باقى الأسهم على رأسها القلعة للإستشارات المالية الذى عاود الهبوط من جديد بنسبة %2.18.



قال محللون إن تراجع أحجام التداولات وغياب القوى الشرائية بالتزامن مع محاولات الارتداد أمر سلبى يستدعى ترقب مستويات دعم تالية تصل إلى 15000 نقطة على الأجل القريب، حين أبدى أخرين رؤية أكثر تفاؤلية لاستهداف 15500 نقطة.



فى ختام تعاملات الإثنين، هبط المؤشر الثلاثينى egx30 بنسبة %0.53 عند 15297 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة %0.23 ليصل إلى 740 نقطة، كما هبط مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا %0.21 عند 1915 نقطة.



بلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 528 مليون جنيه تقريبا، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وهبط 101 سهم، بينما صعد 32 سهمًا

من إجمالى 173 سهما متداولا، وبقى 40 دون تغير.



اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 21.8، و14.1، و2.2 مليون جنيه، و3.2، و5.2 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى 46.7 مليون جنيه.



قالت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بريمير» لتداول الأوراق المالية، إن أحجام تداولات جلسة الإثنين تراجعت عن متوسطات الشهر الماضى، موضحة أن التركيز سينصب فى الفترة المقبلة على أحجام التداولات المصاحبة لأى محاولة للصعود للتأكد من حجم القوه الشرائية ومدى قدرتها على على بقاء السوق فى الاتجاه الصاعد.



أوضحت أن المؤشر يشهد موجه هبوط على المدى القصير والمتوسط فى إطار تصحيح للاتجاه العام الصاعد، الذى لا يزال قائماً، مؤكدة أن غياب القوه الشرائية واستمرار انخفاض التداول بهذا الشكل مع محاولات الارتداد أمر سلبى يستدعى الترقب لمستويات الدعم التاليه عند 15000-14800 14500 نقطة.



لفتت إلى أن الفرصة لا زالت قائمة أن يشهد المؤشر ارتفاعات على الأجل القصير فى نطاق الارتداد التصحيحى المؤقت داخل الاتجاه الهابط، فى هذه الحاله يواجه مستوى المقاومة المهم 15500 نقطة، ما يسمح بالمزيد من الصعود إلى مستويات 15800 ثم 16041 نقطة، التى نتوقع أن تتجدد عندها الضغوط البيعيه مرة أخرى.



أكد سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «الجذور» لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر ارتد لأسفل المقاومة 16040 نقطة، متجاوزا 15500 نقطة لأسفل وعاد لحركته الهابطة إلى 15000 نقطة، الذى ظهرت عنده بعض القوى الشرائية دفعته للمستويات الحالية، ما يدفع الارتداد صوب المقاومة 15550 نقطة.



فيما يتعلق بالمؤشر السبعينى، أكد غريب، أنه وصل لأسفل المقاومة 820 نقطة، إلى مستوى 790 نقطة، ويعود لاتجاهه الهابط وصولًا للدعم 730 نقطة، ويتوقع استمرار محاولات المؤشر التماسك والارتداد لأعلى تجاه مستوى المقاومة الأول عند 750 نقطة.