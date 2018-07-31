برلماني: دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ناقش 197 مشروع قانون

سليمان وهدان وكيل البرلمان 699





قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن دور الانعقاد الثالث شهد طفرة حقيقية فى كل المجالات، الشق التشريعى، والرقابى، والممارسات السياسية، والأدوات الرقابية، وإقرار الاتفاقيات الدولية، كما أنه شهد عرفًا وتقليدًا لم يشهده منذ 13 عامًا والمتمثل فى حلف اليمين الدستورية للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مستهل فترة ولايته الثانية.



وأوضح وهدان، في بيان صحفي له، أن الدور الثالث شهد أيضًا تشكيل حكومة جديدة، ومناقشة برنامج خاص بها شهدت تلك المناقشات معارضات قوية ومداخلات جميعها تهدف للمصلحة العامة، منوهًا إلى أن الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الرابع مزدحمة جدًا، حيث يوجد مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقوانين البناء، والإيجار القديم، مجلس النواب، وحزمة من التشريعات الاقتصادية التى تصب فى تحقيق طفرة أكبر للاقتصاد المصر.



وتابع أن مجلس النواب ناقش خلال دور الانعقاد الثالث 197 مشروع قانون مقدمة من الحكومة وعُشر الأعضاء بإجمالى عدد مواد (2757) مادة، وهو أكبر عدد مواد لمشروعات قوانين أقرها المجلس فى تاريخ الحياة النيابية المصرية، مضيفًا: "وعقد المجلس خلال الدور أيضا (72) جلسة عامة، بالإضافة إلى جلستين طارئتين، علاوة على الجلسة الخاصة بأداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، وبلغ عدد ساعات الجلسات جميعها (264).



وأشار وكيل النواب إلى أن هذه القوانين جميعها تخدم المواطن والمصلحة العامة، وشملت كل القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسيكون لها نتيجة وأثر كبير يظهر خلال الفترة القادمة.