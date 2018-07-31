«المصرية للنقل» توقع مع لارسون آند تربو خط الربط مع السودان

محطة كهرباء 111



عمر سالم



كشف المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عن التعاقد مع شركة لارسون آند تربوالهندية والتى فازت بالممارسة السعرية الخاصة بإنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسودان، بطول 97 كيلومترا على أن يبدأ التفنيذ نهاية أغسطس المقبل.



كانت الشركة التابعة لوزارة الكهرباء، قد دعت 9 كيانات عالمية ومحلية فى مايوالماضى للمنافسة على الممارسة، بينها «ABB» السويسرية، و«جنرال إليكتريك الأمريكية»، و«سيمنس الألمانية»، و«ستيت جريد الصينية»، و«شنايدر إليكتريك الفرنسية»، و«السويدى إليكتريك المصرية»، و«أوراسكوم»، و «NCC»

وأضاف عبدالرحيم، فى تصريحات لـ «المـال»، ان قيمة التعاقد على المشروع تصل لنحو4 مليارات جنيه، وسيتم البدء فى تنفيذ المشروع خلال الربع الأخير من العام الجارى.



وتقدمت 4 شركات للمنافسة على المشروع، هى أوراسكوم للإنشاء، والسويدى إليكتريك، وNCC، ولارسون آند تربو، على أن يكون الانتهاء من تنفيذ المشروع بحلول أبريل 2019، لافتاً إلى أن التكلفة من الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.



وأشار إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتحمل تكلفة الإنشاء داخل الأراضى المصرية، وسيتحمل الجانب السودانى تكلفة مد الخط بأراضيه.



كان المهندس جمال عبدالرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد أوضح لـ «المـال»، أن الخط يبدأ من محطة محولات توشكى 2، متجها إلى محطة محولات أرقين بالسودان بجهد 220 كيلوفولت، ترتفع فى المرحلة الثانية إلى 500 كيلوفولت.



وأكد أن مصر لديها القدرة والمعدات التى تؤهلها لتنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، متوقعًا بدء تنفيذه خلال 3 أشهر من الاتفاق مع الشركة الفائزة.



وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائى مع السودان تأتى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة، مشيرا إلى إمكانية نقل الكهرباء من مصر والسودان وتصديرها إلى أوروبا، فى ظل وجود فائض من الطاقة حاليا يصل لنحو12 ألف ميجاوات، ترتفع لنحو15 ألفا بعد الانتهاء من مشروعات «سيمنس».



جدير بالذكر أن الوزير محمد شاكر أكد مؤخراً أن مصر تولى مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة كالسعودية والسودان اهتماماً كبيراً للاستفادة من فائض الإنتاج الذى تحققه محلياً وتصديره إلي الخارج.