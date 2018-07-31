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الإسكندرية
اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمطروح
الثلاثاء 31 يوليه 2018 11:59 ص
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الإعدادية
أخر الأخبار
محافظ مطروح يعتمد نتيجة الإعدادية
معتز محمود
اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية، للدور الثاني بنسبة نجاح 81,9% للشهادة الإعدادية، ليصبح إجمالي نسبة النجاح بالدورين الأول والثاني 97,6%.
وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 1521 طالباً وطالبة وبلغ عدد الحضور1218 طالبًا وطالبة وبلغ عدد الناجحين منهم 1102 طالب وطالبة.
وأضاف أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية دور ثاني منازل 324 متقدما وحضر منهم 259 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 127 طالبا وطالبة بنسبة 52,8%.
وجاء ترتيب الإدارات التعليمية في نسب النجاح في الصف الثالث الإعدادي للدورين الأول والثاني كالتالي: إدارة البنجر 100 %، وإدارة الحمام 99,8 %، وإدارة العلمين 98,4%، وإدارة الضبعة 97,8 %، وإدارة مرسي مطروح 97,8 %، وإدارة النجيلة 97,9 %،وإدارة براني 91 %، وإدارة السلوم 91,9 %،وإدارة سيوة 100%.
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