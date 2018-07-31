تحويل 7.5 كيلومتر كابلات كهربائية هوائية إلى أرضية

«الكهرباء» حصلت من «التخطيط» على 510 مليوناً



المال-خاص



انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من تحويل 7.5 كيلومتر كابلات هوائية إلى أخرى أرضية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 700 مليون جنيه.



وكشف مسئول بارز بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ «المـال»، أن أعمال التحويل تركزت بشكل كبير فى المناطق الزراعية والشعبية ببعض المحافظات، أبرزها شمال الشرقية، وقنا، والبحيرة، وأسيوط، والمنيا، وبنى سويف، وسوهاج، إلى جانب المنوفية، وكفر الشيخ، والقليوبية.



وأوضح أن الشركة القابضة وتوابعها حصلت على نحو510 مليون جنيه من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نظير تحويل تلك الكابلات، ويتبقى لها نحو190 مليون جنيه.



وأعلنت وزارة التخطيط فى مارس الماضى، أنها ستتولى تمويل خطة تحديث خطوط وكابلات الكهرباء، من خلال بند المشروعات الإستراتيجية بميزانية تقدر بمليار جنيه، ومدة تنفيذ تستمر حتى نهاية العام المالى 2017/2018.



تتضمن الخطة محورين، أولهما تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، بعد زحف الكتلة السكانية على مسارات الخطوط القائمة بالفعل، وتقوم شركات التوزيع بحصرها.



ويتم تنفيذ الخطة بالتعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، مثل وزارات التخطيط، والمالية، بالإضافة للمحافظين.



ويتضمن المحور الثانى تطوير شبكات التوزيع لرفع مستوى الأداء والمهمات والخدمة، وذلك على مدار 3 سنوات، بتكلفة تقدر بنحو 19.4 مليار جنيه.



وأوضح المسئول أنه من المقرر تحويل نحو 2481 كيلومترًا من الخطوط الهوائية ذات الجهد المتوسط، إلى أرضية على مستوى الجمهورية، خلال الفترة المقبلة، لتجنب مخاطر الضغط العالى.



وتتركز أعمال المشروع فى الكتل السكانية التى يقام عليها أبراج الضغط العالى والمتوسط، ويجرى التنسيق مع المحليات والجهات الأخرى ذات الصلة.



ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تحويل الكابلات إلى أخرى أرضية جهد 11 / 22 كيلوفولت، كما تعديل مسار الخط الكهربائى المساعيد/الشيخ زويد، لتشمل تلك الأعمال إحلال وتجديد الخط، وتعديل كابلاته الهوائية إلى خطوط أرضية، ويبلغ طوله 34 كيلومتراً، منهم 24 كيلوكابل هوائى، و10 كيلومترات خط أرضى.

