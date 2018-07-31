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طاقة
الملا: طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول بالبحر الأحمر
الثلاثاء 31 يوليه 2018 11:41 ص
طارق الملا 2
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طارق الملا 2
نسمة بيومي وعمرسالم
قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم طرح مزايدة عالمية لأول مرة نهاية العام الجاري، للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، في ضوء نتائج مشروع المسح السيزمي الذي تم تنفيذه بالمنطقة بالتعاون مع شركة "ويسترن جيكو" التابعة لشركة "شلمبرجير" العالمية.
وأكد أن الوزارة تعمل حاليا من خلال مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البحث عن البترول والغاز، وتكثيف الجهود الرامية إلى التوسع في طرح مناطق استكشافية جديدة تحظى باحتمالات واعدة وخاصة المناطق الاستكشافية البكر كالبحر الأحمر وغرب المتوسط وجعلها مؤهلة لبدء عمليات البحث والاستكشاف لأول مرة.
ولفت الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إلى أن طرح مناطق استكشافية جديدة سيسهم في فتح أفاق أرحب لاستثمار الفرص والاحتمالات البترولية والغازية وجذب شركات عالمية كبرى تعمل في مصر لأول مرة بجانب الشركات العاملة الآن، استنادا إلى الفرص الواعدة في هذه المناطق، مؤكدا اهتمام الوزارة بتطبيق مفاهيم عصرية متطورة، واستحداث آليات غير تقليدية ونماذج محفزة للاستثمار في البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية في المناطق البكر والجديدة، ما يؤدى إلى تحقيق أفضل النتائج في هذا الصدد.
وشدد على ضرورة الإسراع بتنفيذ مراحل مشروع المسح السيزمي بمنطقة خليج السويس، الذي يعتبر من المشروعات بالغة الأهمية لتقييم الفرص المتاحة في هذه المنطقة التي تعد من أعرق مناطق الإنتاج البترولي للزيت الخام في مصر، موضحا أن اجتماعا عقد في هذا الصدد برئاسته مع فريق عمل برنامج جذب الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج، الذي يمثل البرنامج الأول ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، بحضور وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ونواب رؤساء هيئة البترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة لشئون الاستكشاف والإنتاج، والمهندس هشام مكاوي الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" شمال إفريقيا، ومسئولي شركة ويسترن جيكو التابعة لشركة "شلمبرجير" العالمية والمسئولة عن مشروعي المسح السيزمي بمنطقتي البحر الأحمر وخليج السويس.
كما تم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة موقف مشروعات المسح السيزمي الإقليمي التي أطلقتها الوزارة في عدد من المناطق الاستكشافية البكر بالبحر الأحمر وغرب المتوسط وفي المناطق المكتشفة والمنتجة كخليج السويس، بهدف تحديد وتقييم المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة والتوصل إلى طبقات جيولوجية جديدة في المناطق المنتجة بالفعل، لدعم جهود استعادة معدلات الإنتاج وزيادتها من هذه المناطق.
كما استعرض الاجتماع مشروع إنشاء بوابة مصر للبحث والاستكشاف والإنتاج والتي تم اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في إنشائها من خلال توقيع 4 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية متخصصة لإنشاء بنك معلومات رقمي وخريطة استثمارية جديدة للترويج للفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف، على غرار ما يتم تطبيقه في كبرى الدول المنتجة عالميا بما يمكن من تعظيم قيمة البيانات الفنية الخاصة بأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتطويرها والترويج والتسويق عالميا لهذه الأنشطة، وفق مفاهيم عصرية متطورة بما يساهم في جذب وتنويع الاستثمارات الأجنبية في هذه الأنشطة لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.
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