«المالية» تتأهب لتطبيق ثانى مراحل الضرائب العقارية

عقارات



■ قرار وشيك بمد العمل بالتقديرات السابقة لمدة عام.. 200 جنيه للمتر الصناعى

■ تكثيف الجهود لجمع 10 مليارات جنيه من المنتجعات



مها أبوودن



تتأهب وزارة المالية إلى إعادة التقدير الخمسى للعقارات المبنية على مستوى جميع المحافظات، وفقا لما ورد فى آخر تعديلات صدرت على قانون الضريبة العقارية عام 2013.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تسارع فيه الوزارة للسيطرة على حالة التقاعس التى أصابت تحصيل الضرائب خلال المرحلة الماضية، ما دفع وزير المالية الدكتور محمد معيط لاصدار قراراين متتابعين بمد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامات حتى منتصف أغسطس المقبل.



يشار إلى أن قانون الضريبة العقارية المعدل عام 2013، نص على إعادة تقدير القيمة السوقية للعقارات المبنية كل 5 سنوات، على ألا تزيد القيمة المضافة للعقار عند إعادة التقييم على %30 من قيمته عن التقدير السابق بالنسبة للعقارات السكنية، و%45 بالنسبة لغير السكنى، وهوما يعنى دخول مرحلة إعادة التقييم للمرة الثانية فى ظل قانون الضريبة العقارية حيز التنفيذ مطلع يوليو الجارى.



ووفقا لمعلومات حصلت عليها «المال»، تكثف مصلحة الضرائب العقارية برئاسة الدكتورة سامية حسين جهودها لتحصيل الضرائب من المنتجعات والقرى السياحية والكومباوندات، وهى المناطق الأكثر جمعا للضريبة، وفقا للتوجيهات التى تلقتها رئيس المصلحة من وزير المالية خلال اجتماعاته الأولى بقيادات الوزارة عقب توليه منصبه فى مايو الماضى.



فيما رجحت مصادر لـ«المال» أن تقوم الوزارة بمد العمل بالتقديرات الضريبية السابقة لمدة عام واحد آخر حتى بالنسبة للمصانع والفنادق والوحدات الإدارية.



وأشارت المصادر إلى أن حجم الضريبة التى كان من المفترض جمعها خلال السنوات الأربع التالية لأول تقدير خمسى عقب صدور تعديلات القانون فى 2013 تتخطى 10 مليارات جنيه، فيما تقدر قيمة الحصيلة الضريبية عن السنة المالية الماضية بنحو2 مليار فقط.



ووفقا للمصادر فإن التقديرات التى وضعتها المالية للمنشآت الصناعية فى التقدير الخمسى السابق يبلغ سعر المتر الصناعى 200 جنيه، وأعلى قيمة ضريبية للمصنع الذى تصل مساحته لمليون متر مربع 245 ألف جنيه، فى حين تبلغ الضريبة على المصنع الذى مساحته 500 ألف متر 122 ألفا، والمصنع الذى مساحته 100 ألف متر سيسدد 24 ألف جنيه.



وبحسب المعادلة التى توافقت عليها وزارة المالية مع اتحاد الصناعات بشأن احتساب الضريبة العقارية على المصانع تكون مساحة المبانى %60 من المساحة الإجمالية للمصنع وهى التى ستكون خاضعة للضريبة و40% الباقية معفاة.



وفى تعليقه على مد مهلة السداد دون غرامات، قال أشرف العربى عضومجلس النواب، ورئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن وزارة المالية تسعى لتحصيل ما يمكن تحصيله من ضرائب، لاسيما مع تدنى الحصيلة وتباطؤ إجراءات التحصيل والحصر والتقييم لمعظم المناطق ذات الحصيلة الكبيرة، لا سيما ذات القيمة السوقية المرتفعة مثل المنتجعات والكومباوندات.



وقال إن الوزارة ليس لديها حصر بجميع المناطق الثرية، ولذلك لن تتمكن من إعادة التقييم بناء على ما ورد بالقانون، فالأزمة فى عدم إتمام عمليات الحصر والتقدير منذ البداية.



وأضاف العربى أن الحل من وجهة نظره يتمثل فى إصلاح هيكل مصلحة الضرائب، ووقف التقديرات العشوائية التى نتج عنها الآلاف من الطعون، موضحا أن المصلحة حاليا تدار بفكر مأمور الضرائب، هو من يضع السياسات وهومن ينفذها أيضا.



وبلغ عدد الطعون التى تم تقديمها خلال السنة الماضية على تقديرات الضريبة العقارية وفقا لمعلومات حصلت عليها «المال» نحو170 ألف طعن متنوع ما بين السكنى وغير السكنى.



من جانبه قال عبدالله العادلى، شريك الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن الوزارة تسعى إلى تحصيل أكبر قدر من الحصيلة الضريبية، لا سيما مع ارتفاع مستهدفات تحصيل الضرائب خلال السنة المالية الحالية 2018/2019.



وتتوقع الوزارة أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو%55 خلال العام المالى المقبل، مقارنة بالعام المالى الجاري.



وقالت المالية فى مشروع موازنة 2018-2019، إن جملة حصيلة الضرائب العقارية ستصل إلى 5.4 مليار جنيه.



وأرجعت هذه الزيادة الكبيرة المتوقعة إلى تطوير منظومة الضرائب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية.



وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يساهم نظام التحصل الإلكترونى للضريبة العقارية والذى تم تفعيله فى أبريل الماضى فى زيادة الحصيلة.



وتتوقع الحكومة ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالى المقبل لتصل إلى نحو770.2 مليار جنيه، مقابل 624.1 مليار مستهدفة للعام المالى الجاري.



وانتقد صندوق النقد الدولى فى تقرير مراجعته الأخيرة لحصيلة الضرائب، فى إطار البرنامج الاقتصادى المقترن بإقراض مصر 12 مليار جنيه على 3 سنوات، تدنى حصيلة الضريبة العقارية، لكنه قال إيضا إنها تحسنت نوعا ما اذا ما قورنت بحصيلة سنوات 2016،2017، مؤكدا أنه على الإدارة الضريبية بذل المزيد من الجهد لاستمرار التحسن.