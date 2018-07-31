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نقل وملاحة
«قناة السويس» تستكمل مباحثات محطة الحاويات مع «القابضة للنقل»
الثلاثاء 31 يوليه 2018 10:39 ص
سفن تمر في قناة السويس
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سفن تمر في قناة السويس
■ طرح أعمال تنفيذ محطة متعددة الأغراض فى الإسكندرية على المقاولين
السيد فؤاد ونادية سلام:
تبدأ هيئة قناة السويس خلال الأسبوع المقبل مفاوضات مع الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى لإنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات فى ميناء شرق بورسعيد.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس والهيئة العامة لاقتصادية القناة إن المحطة التى تستهدف القابضة للنقل إنشاءها تختلف عن التى يجرى التفاوض بشأنها، مع كل من الخط الملاحي CMA وشركة موانئ سنغافورة، والمعروفة بالمحطة الثانية.
وقال مصدر مطلع إن التكلفة الاستثمارية للمحطة الجديدة من المتوقع أن تصل إلى 400 مليون دولار، مضيفاً أن المفاوضات تشمل أيضًا، حصول «القابضة للنقل» على قطعة أرض لإقامة مشروع لوجيستي فى ميناء شرق بورسعيد باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.
وتابع الفريق مميش أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تعمل على دخول شركات وطنية لميناء شرق بورسعيد، بهدف ضخ استثمارات وطنية بالمشروعات القومية، أسوة بالاستثمارات الأجنبية، تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جذب المستثمرين الوطنيين.
ولفت إلى أن المشروعين ليسا بداية التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، فقد تم مؤخراً تأسيس شركة لتنفيذ محطة متعددة الأغراض، مع هيئة ميناء الإسكندرية على الرصيف 55 وجيرانه بالميناء.
وقال مميش، إنه من المقرر، أن يتم طرح مناقصة أمام المستثمرين، بالتنسيق مع الشركة المؤسسة مؤخرا، وذلك لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، موضحا أنه من المقرر أن تكون كراكات هيئة قناة السويس، هى المسئولة عن أعمال التكريك، بينما ستتم الأعمال الأخرى عبر شركات المقاولات المختلفة.
وذكر اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن المشروع من أهم استثمارات تداول البضائع التى يستهدفها الميناء مع الجهات الحكومية المختلفة، على رأسها قناة السويس والقابضة للنقل البحرى والبرى، لافتا إلى الوصول إلى مراحل متقدمة من حيث الطاقة التصميمية مقارنة بالتشغيلية، يستوجب البدء فى أرصفة جديدة تستوعب حجم الزيادة فى أحجام التداول.
وأوضح عطية، أن الشركة الجديدة، حصلت على أرض المشروع، وتشمل الأرصفة من 55 إلى 62 والساحات الخلفية لها، وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات والأرصفة فى هذا المشروع، وذلك لمدة 30 عاما من تاريخ تأسيس الشركة، قابلة للتجديد باتفاق الأطراف وموافقة الهيئة العامة للميناء، ويكون للشركة بمقتضى هذا العقد الحق فى استغلال الأرض لأغراض المشروع والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 450 مليون دولار.
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