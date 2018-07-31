رسميا.. عماد متعب يعلن الاعتزال

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أعلن اللاعب عماد متعب، نجم نادي الأهلي السابق، اعتزاله كرة القدم رسميًا، والاتجاه للعمل في الإعلام الرياضي.



وقال، في تصريحات لقناة أون سبورت، مساء الاثنين: «قررت اليوم اعتزال كرة القدم، وانضممت لفريق عمل أون سبورت لتحليل المباريات».



وأضاف: «أنا حزين، وكنت أتمنى الاستمرار في الملاعب، ولكنها نقلة أخرى في مكان جديد، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مثلما كنت لاعبًا».



وتابع: «أفكر في القرار منذ فترة بعد انتهاء تجربتي في التعاون السعودي، بعدما تركت فرصة لعودتي إلى نادي الأهلي، كما تلقيت عروضًا من أندية مصرية، وتناقشت فيها مع زوجتي ووكيل أعمالي نادر شوقي لاستطلاع رأيهم بشأن التواجد في ناد آخر غير الأهلي».