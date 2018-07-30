التموين تطرح دواجن برازيلية بسعر 37 جنيهًا

محمد مجدي





طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية دواجن برازيلية مجمدة وزن 1300 جرام بسعر 37 جنيهًا، تم استيرادها، منتصف الشهر الحالي، في الفروع التابعة لشركات النيل، والأهرام، والإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية.



كانت "التموين" ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد طرحت في مايو الماضي، دواجن برازيلية مع زيادة سعر المنتج المطروح بنحو 11 جنيهًا، لتباع بسعر 33 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا لوزن 1100 جرام.



قال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، في تصريحات، لـ"المال"، إن الدواجن الجديدة التي تم طرحها بداية الأسبوع الحالي تشهد إقبالًا من قِبل المستهلكين، حيث يتم طرح من 50 كرتونة "20 دجاجة في الواحدة وزن 1300 جرام"، بفروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة، بينما يتم طرح 100 كرتونة من الدجاج وزن 1100 جرام.



وأكد المصدر أن صلاحية الدواجن المطروحة تصل إلى 3 أشهر، بدلًا من شهر واحد مثل سابقيها، حيث إن تاريخ الإنتاج أكتوبر 2017، والصلاحية نهاية ديسمبر 2018.



وأضاف أن الكميات التي تعاقدت عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من الدواجن المطروحة حاليًّا في المجمعات الاستهلاكية تزيد على 20 ألف طن وزن 1300 جرام.



يُشار إلى أن وزارة التموين قامت، بداية العام الحالي، بطرح دواجن مستوردة من البرازيل وفرنسا، وأوكرانيا؛ لتخفيف العبء على المستهلكين جراء ارتفاع أسعارها بالأسواق، حيث بدأت طرحها بسعر 14 و15 جنيهًا، ثم ارتفعت إلى 18 و19 جنيهًا في الكيلو الواحد وزن 1100 جرام.



بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى ما بين 31 و45 جنيهًا، وكيلو الدواجن البيضاء ما بين 27 و37 جنيهًا، وكيلو الدواجن البلدي المبردة ما بين 22 و36 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الدواجن البيضاء المبردة لما بين 20 و40 جنيهًا، وذلك في السوق المحلية.

