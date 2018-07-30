دبي تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الكويت

خالد بدر الدين









صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب ضعيفة تصدرتها بورصة دبى، وهبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب طفيفة، منها القاهرة والكويت، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1370 نقطة.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة هبط بحوالى 0.5% ليسجل 15297 نقطة، وخسر مؤشر بورصة الكويت نفس النسبة ليصل إلى حوالى 5364 نقطة، وهبط سعر سهم بيت التمويل الكويتي 1.7% وما زال السهم مرتفعًا 14% منذ بداية العام، لكنه بدد بعض مكاسبه في الأيام الأخيرة مع تسارع وتيرة محادثات اندماج مع بنك بحريني منافس.





بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.4% ليستقر عند حوالى 4320 نقطة.





أما البورصات التى حققت مكاسب، اليوم، وإن كانت ضعيفة فقد تصدرتها سوق مال دبى العام التى ربح مؤشرها أكثر من 0.8% ليتقدم إلى حوالى 2966 نقطة بقيادة أسهم الشركات العقارية، بعد أن أعلنت مجموعة إعمار مولز زيادة 15% في صافي ربح الربع الثاني من العام ليتفق مع توقعات المحللين، وصعد سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.3%، وسعر سهم مجموعة إعمار مولز 0.8%، وسعر سهم شركة داماك العقارية 1.8%.





وصعد مؤشر شقيقته سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3% ليرتفع مؤشرها إلى أكثر من 4846 نقطة.





وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2% ليسجل حوالى 9652 نقطة بفضل شراء انتقائي في سهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع سعره حوالى 1.6%، وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني 0.7% لتتعافى السوق من خسائرها المبكرة حين تراجع سهم شركة أريد للاتصالات بعد أن سجلت الشركة انخفاضًا 60% في صافي ربح الربع الثاني ليهوي سعر سهمها بحوالى 5%.



