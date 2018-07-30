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أسواق عربية
دبي تقود مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الكويت
الإثنين 30 يوليه 2018 09:28 م
بورصة دبي 556
أخر الأخبار
بورصة دبي 556
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بنسب ضعيفة تصدرتها بورصة دبى، وهبطت مؤشرات 3 بورصات بنسب طفيفة، منها القاهرة والكويت، بينما استقر مؤشر بورصة البحرين دون تغيير عند 1370 نقطة.
ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة هبط بحوالى 0.5% ليسجل 15297 نقطة، وخسر مؤشر بورصة الكويت نفس النسبة ليصل إلى حوالى 5364 نقطة، وهبط سعر سهم بيت التمويل الكويتي 1.7% وما زال السهم مرتفعًا 14% منذ بداية العام، لكنه بدد بعض مكاسبه في الأيام الأخيرة مع تسارع وتيرة محادثات اندماج مع بنك بحريني منافس.
بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.4% ليستقر عند حوالى 4320 نقطة.
أما البورصات التى حققت مكاسب، اليوم، وإن كانت ضعيفة فقد تصدرتها سوق مال دبى العام التى ربح مؤشرها أكثر من 0.8% ليتقدم إلى حوالى 2966 نقطة بقيادة أسهم الشركات العقارية، بعد أن أعلنت مجموعة إعمار مولز زيادة 15% في صافي ربح الربع الثاني من العام ليتفق مع توقعات المحللين، وصعد سعر سهم شركة إعمار العقارية 1.3%، وسعر سهم مجموعة إعمار مولز 0.8%، وسعر سهم شركة داماك العقارية 1.8%.
وصعد مؤشر شقيقته سوق مال أبو ظبى العام بحوالى 0.3% ليرتفع مؤشرها إلى أكثر من 4846 نقطة.
وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2% ليسجل حوالى 9652 نقطة بفضل شراء انتقائي في سهم شركة صناعات قطر الذي ارتفع سعره حوالى 1.6%، وصعد سعر سهم بنك قطر الوطني 0.7% لتتعافى السوق من خسائرها المبكرة حين تراجع سهم شركة أريد للاتصالات بعد أن سجلت الشركة انخفاضًا 60% في صافي ربح الربع الثاني ليهوي سعر سهمها بحوالى 5%.
بينما زاد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت نقطتين فقط ليستقر عند حوالى 8309 نقاط مع محاولة المستثمرين استيعاب النتائج المالية الفصلية وتوخيهم الحذر بخصوص تقييمات الشركات الكبيرة بعد أن قفز المؤشر الرئيسي للسوق بحوالى 15% منذ بداية العام وحتى الآن.
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