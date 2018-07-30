المركزي يطالب البنوك بإجراء تقييم خارجي للمراجعة الداخلية

وجّه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المحلية بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، بوساطة فريق مراجعة مؤهل ومستقبل من خارج البنك، ويتم إخطار البنك المركزي باسم الجهة قبل إجراء التقييم.

وأوضح، في بيان، أنه يجب أن تتم موافاة البنك المركزي بنسخة من التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الداخلية مرفقًا به خطط الإجراءات التصحيحية للتوصيات التي تضمّنها التقرير، ويجب أن يتضمن تقرير التقييم على الأقل ما يلي: