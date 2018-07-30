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بنـــوك
المركزي يطالب البنوك بإجراء تقييم خارجي للمراجعة الداخلية
الإثنين 30 يوليه 2018 06:49 م
المركزي
أخر الأخبار
المركزي
سيد بدر
وجّه البنك المركزي، البنوك العاملة بالسوق المحلية بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، بوساطة فريق مراجعة مؤهل ومستقبل من خارج البنك، ويتم إخطار البنك المركزي باسم الجهة قبل إجراء التقييم.
وأوضح، في بيان، أنه يجب أن تتم موافاة البنك المركزي بنسخة من التقييم بعد العرض على مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الداخلية مرفقًا به خطط الإجراءات التصحيحية للتوصيات التي تضمّنها التقرير، ويجب أن يتضمن تقرير التقييم على الأقل ما يلي:
تقييم مدى توافق والتزام المراجعة الداخلية مع المعايير الدولية للممارسة المهنية للتقييم الداخلي، وتحديد احتياجات المراجعة الداخلية للوفاء بتوقعات الأطراف المعني، وتقييم مدى كفاءة وفعالية أنشطة المراجعة الداخلية في تحقيق أهداف البنك، وتحديد مجالات التحسين اللازمة للارتقاء بأداء المراجعة الداخلية.
وطالب البنوك باتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاته بالتقرير المطلوب في موعد غايته 31 أكتوبر المقبل.
البنك المركزى
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