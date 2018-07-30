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استثمار
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الاستثمار
الإثنين 30 يوليه 2018 06:17 م
مجلس الوزراء
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مجلس الوزراء
المال- خاص
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كلٍّ من الرئيس التنفيذى للهيئة، ونوابه.
وينص القرار على أن يضم إلى عضوية المجلس من ممثلي الجهات والأجهزة ذات الصلة، كلّ من اللواء خالد محمد عارف إبراهيم، رئيس فرع إعداد الدولة للحرب بهيئة عمليات القوات المسلحة، والسيد محمد محمود أحمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد محمد طارق زكريا محمد توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.
كما يضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من الدكتور محمد سامح عمرو، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية.
هيئة الاستثمار
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