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بورصة وشركات
التجارى الدولى يتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال
الإثنين 30 يوليه 2018 06:07 م
البنك التجارى الدولى
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البنك التجارى الدولى
رجب عزالدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن البنك التجارى الدولى –مصر تقدم إليها اليوم الإثنين بمستندات قيد زيادة رأس المال وجارى فحصها و استكمالها و عرضها على لجنة القيد.
وتقدم البنك بمستندات قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 11.6 مليار جنيه إلى 11.66 مليار جنيه بزيادة قدرها 50.3 مليون جنيه موزعة على عدد 5 سهم تقريبا بقيمة إسمية قدرها 10 جنيه للسهم الواحد مسددة نقدا ومخصصة لنظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك.
وارتفعت أرباح البنك إلى 7.5 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 6 مليار جنيه في 2016.
كما ارتفعت أرباح البنك خلال الربع الأول من 2018 بنسبة 15% لتسجل 2.02 مليار جنيه مقابل صافى أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2017.
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