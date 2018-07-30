تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 614 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، تراجعًا، على خلفية تراجع البورصة العالمية للذهب.





قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال"، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 614 جنيهًا للجرام، مقابل 615 جنيهًا أمس.





فيما سجل عيار 18 قيمة 526 جنيهًا، وعيار 24 نحو 701 جنيه، وسجلت الأوقية 1222 دولارًا بدلًا من 1224 دولارًا أمس.



