EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هيئة الرقابة تدرس تقسيم اتحاد الأوراق المالية لشعب متخصصة
الإثنين 30 يوليه 2018 05:03 م
محمد عمران "حديثة"
أخر الأخبار
محمد عمران "حديثة" 1
شريف عمر:
تدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع جمعيات سوق المال، تقسيم الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إلى شعب متخصصة تغطى أنشطة سوق المال.
وقالت مصادر إن اللجنة الاستشارية ستناقش المقترح، والذى ينص على تقسيم الاتحاد العام للأوراق المالية، لعدة شعب متخصصة، ما بين العاملين بالسمسرة، وأخرى للعاملين بالاستشارات المالية، وإدارة الأصول، ومختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.
وضربت المصادر المثال بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى يضم تحت لوائه العديد من الشعب التجارية المتنوعة، والتى تتناقش فيما بينها للخروج بحلول شاملة لتطوير المجال، وهو الأمر المراد تطبيقه فى الاتحاد المصرى للأوراق المالية.
وأكدت المصادر سهولة تطبيق الفكرة فى ظل وجود العديد من جميعات الأوراق المالية المتنوعة والتى تعمل حاليا فى السوق ما بين جمعية الاوراق المالية "إكما"، وجمعية مديروى الاستثمار لادارة الصناديق ايما، بما ييسر من امور تقسيم الاتحاد المنتظر.
ويسعى سوق المال منذ فترة لاقرار اللائحة الاساسية للاتحاد المصرى للاوراق المالية، وتم عقد لقاءات متعددة مع مسئولى التأمين واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعرف على تجاربهم فى التأسيس.
ووفقا لما نشرته المال سابقاً حول النظام الاساسى للاتحاد، فأن مجلس ادارة الاتحاد سيتشكل من من 11 عضوًا، ورئيس مجلس إدارة ونائبا، و9 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، أو أحد مستويات الإدارة العليا، التى يصدر بهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، تضمن الغرض من تدشين الاتحاد 17 بندًا، أبرزها العمل على تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، ورفع كفاءة أداء الجهات التى تمارس النشاط، ووضع وتنفيذ ميثاق شرف للشركات العاملة فى المجال.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا