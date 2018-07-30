هيئة الرقابة تدرس تقسيم اتحاد الأوراق المالية لشعب متخصصة

محمد عمران "حديثة" 1



شريف عمر:



تدرس اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع جمعيات سوق المال، تقسيم الاتحاد المصرى للأوراق المالية، إلى شعب متخصصة تغطى أنشطة سوق المال.



وقالت مصادر إن اللجنة الاستشارية ستناقش المقترح، والذى ينص على تقسيم الاتحاد العام للأوراق المالية، لعدة شعب متخصصة، ما بين العاملين بالسمسرة، وأخرى للعاملين بالاستشارات المالية، وإدارة الأصول، ومختلف الأنشطة المالية غير المصرفية.



وضربت المصادر المثال بالاتحاد العام للغرف التجارية، والذى يضم تحت لوائه العديد من الشعب التجارية المتنوعة، والتى تتناقش فيما بينها للخروج بحلول شاملة لتطوير المجال، وهو الأمر المراد تطبيقه فى الاتحاد المصرى للأوراق المالية.



وأكدت المصادر سهولة تطبيق الفكرة فى ظل وجود العديد من جميعات الأوراق المالية المتنوعة والتى تعمل حاليا فى السوق ما بين جمعية الاوراق المالية "إكما"، وجمعية مديروى الاستثمار لادارة الصناديق ايما، بما ييسر من امور تقسيم الاتحاد المنتظر.



ويسعى سوق المال منذ فترة لاقرار اللائحة الاساسية للاتحاد المصرى للاوراق المالية، وتم عقد لقاءات متعددة مع مسئولى التأمين واتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتعرف على تجاربهم فى التأسيس.



ووفقا لما نشرته المال سابقاً حول النظام الاساسى للاتحاد، فأن مجلس ادارة الاتحاد سيتشكل من من 11 عضوًا، ورئيس مجلس إدارة ونائبا، و9 أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء، أو نوابهم، أو الأعضاء المنتدبين، أو أحد مستويات الإدارة العليا، التى يصدر بهم قرار من رئيس مجلس الإدارة، تضمن الغرض من تدشين الاتحاد 17 بندًا، أبرزها العمل على تنمية نشاط الاستثمار فى مجال الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة العملاء المسجلين فى بورصات الأوراق المالية، ورفع كفاءة أداء الجهات التى تمارس النشاط، ووضع وتنفيذ ميثاق شرف للشركات العاملة فى المجال.