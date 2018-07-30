حقائق وأرقام قبل انطلاق الدوري المصرى

شعار الدورى المصرى 2



على المصرى:



تنطلق غدا الثلاثاء، النسخة رقم 60 من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، الذى يعد أقدم بطولة محلية عربيا وأفريقيا، بمشاركة 18 ناديا، بعد صعود أندية حرس الحدود والجونة ونجوم المستقبل، وهبوط النصر والرجاء وطنطا.



وتغيرت أسماء نادي الأسيوطى سبورت ليصبح الأهرام، الذى تعاقد مع لاعبين من الطراز الثقيل، سواء كمحترفين أو محليين، بالإضافة لجهاز فنى برازيلى بالكامل، وتغير اسم نادى نجوم المستقبل فى ظهوره الأول بتاريخه فى الدورى لنادى النجوم.



وفيما يلي حقائق عن البطولة المحلية الأهم في مصر:



*أنطلقت البطولة عام 1948 وهي أقدم بطولة محلية عربية وأفريقية.



*استحوذ الأهلي على نصيب الأسد من ألقاب البطولة، برصيد 40 مرة.



* نال الأهلي اللقب تسع مرات متتالية بعد انطلاق المسابقة، وظل مسيطرا عليه حتى نهاية موسم 1958-1959، ومنذ ذلك التاريخ تناوبت الأندية على الفوز باللقب مع الأهلي لكن على فترات متباعدة، ففاز الزمالك 12 مرة والإسماعيلي 3 مرات، والترسانة والأولمبي وغزل المحلة والمقاولون العرب مرة لكل منها.



* لم تتم اقامة المسابقة في عشرة مواسم، ولم يكتمل موسم 1989-1990 بسبب استعداد منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم بإيطاليا 1990، وتكرر الموقف موسم 2011-2012 بسبب كارثة إستاد بورسعيد.



* فريقان فقط لم يهبطا للدوري الدرجة الثانية عبر تاريخ البطولة، هما الأهلي والزمالك.



*محمد أمين لاعب الزمالك السابق، صاحب أول هدف في تاريخ الدوري، في شباك المصري البورسعيدي.



* الزمالك أكثر الأندية حصولا علي المركز الثاني برصيد 32 مرة.



* أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة كانت فوز المصري البورسعيدي على بني سويف 11-صفر، موسم 1963-1964.



* حسام حسن، المدير الفنى للمصري الحالي، أكثر لاعب توج باللقب برصيد 14 مرة، بواقع 11 مرة مع الأهلي وثلاث مع الزمالك.



* حسن الشاذلي هداف الترسانة الراحل، أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد للدوري برصيد 34 هدفا موسم 1974-1975.



* صالح سليم مهاجم ورئيس الأهلي السابق، اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في مباراة واحدة بالدوري، حيث سجل سبعة أهداف في فوز الأهلي علي الإسماعيلي بنتيجة 8-صفر موسم 1957-1958.



* حسن الشاذلي أكثر اللاعبين تسجيلا لثلاثة أهداف في مباراة واحدة، برصيد عشر مرات، بينما محمد عطية "توتو" لاعب الأهلي، أكثر اللاعبين تسجيلاً لأربعة أهداف في مباراة واحدة وذلك ثلاث مرات.



*الأهلي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز المتتالي باللقب، وحققه تسع مرات من موسم 1948-1949 حتي موسم 1958-1959.



*الأهلي أكثر فريق حصدا للنقاط في موسم واحد، وذلك الموسم الماضي، حيث حقق 88 نقطة من 34 مباراة، والأقل نسيج حلوان موسم 1987-1988، وحصد أربع نقاط فقط.



*الترسانة أكثر الأندية تسجيلا للأهداف في موسم واحد موسم 1964-1965، بواقع 71 هدفا، بينما كان نسيج حلوان الأقل موسم 1987-1988 بواقع ستة أهداف.



*3 أندية حققت اللقب بدون خسارة، وهي الأهلي "ست مرات" والزمالك في مرتين والإسماعيلي مرة واحدة.



*الأهلي صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ المسابقة برصيد 21 انتصارا متتاليا، في الفترة من 19 مايو/ أيار 2004 حتي 14 يناير/ كانون الثاني 2005.