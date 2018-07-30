وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين بالإسماعيلية

سلع تموينية 1



نادية سلام



توفر محافظة الاسماعيلية فرصا لشباب الخريجين للحصول على وحدات تسويقية متنقلة ( بقالة – مجمدات)، بالتنسيق مع المنسق العام لمشروع شباب الخريجين بمديرية التموين.

وحددت المديرية عدة شروط للتقديم أهمها ألا تزيد السن على 45 سنة والا يكون يعمل بالقطاع العام أو الخاص، بالاضافة إلى 2 صورة الرقم القومى و2 صورة المؤهل الدراسى و2 صورة شهادة المعاملة العسكرية و2 صورة شخصية وفيش وتشبيه موجه لوزارة التموين و2 صورة من رخصة القيادة وملف بلاستيك.



وتقدم الطلبات بمبنى مديرية التموين بالإسماعيلية.







