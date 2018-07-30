EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وحدات تسويقية متنقلة لشباب الخريجين بالإسماعيلية
الإثنين 30 يوليه 2018 02:39 م
سلع تموينية 1
أخر الأخبار
سلع تموينية 1
نادية سلام
توفر محافظة الاسماعيلية فرصا لشباب الخريجين للحصول على وحدات تسويقية متنقلة ( بقالة – مجمدات)، بالتنسيق مع المنسق العام لمشروع شباب الخريجين بمديرية التموين.
وحددت المديرية عدة شروط للتقديم أهمها ألا تزيد السن على 45 سنة والا يكون يعمل بالقطاع العام أو الخاص، بالاضافة إلى 2 صورة الرقم القومى و2 صورة المؤهل الدراسى و2 صورة شهادة المعاملة العسكرية و2 صورة شخصية وفيش وتشبيه موجه لوزارة التموين و2 صورة من رخصة القيادة وملف بلاستيك.
وتقدم الطلبات بمبنى مديرية التموين بالإسماعيلية.
وزارة التموين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا