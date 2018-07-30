6 معلومات مهمة عن الضريبة العقارية

مصلحة الضرائب



مها أبوودن



تضع " المال " خلال السطور التالية أبرز 6 معلومات عن الضريبة العقارية التى أصبحت حديث الساعة بسبب قرب موعد انتهاء تحصيلها دون غرامات تأخير.



نطاق الضريبة وسعرها



تفرض الضريبة بشكل سنوى على العقارات المبنية أيا كان مادة بنائها، وكما يعتبر فى حكم العقارات المبنية كلا من الأراضى الفضاء غير المستغلة والتركيبات على الأسطح وواجهات العمارات، ولا يخضع للضريبة أراضى الدولة المخصصة للمنفعة العامة والأبنية المخصصة للشعائر الدينية والأحواش والجبانات.



ويبلغ سعر الضريبة على العقارات المبنية 10% من القيمة الايجارية المقدرة للعقار مخصوما منها نسبة 30% كمصروفات صيانة وتأمين للعقارات السكنية، و32% للعقارات غير السكنية.



كيف يتم تقدير الضريبة على العقارات المبنية؟



ينشأ فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بتقدير القيمة الايجارية للعقار، بعد حصر العقارات المبنية وفقا لخطة العمل التى تضعها مصلحة الضرائب العقارية، مع وضع معايير لتقييم العقارات الصناعية والسياحية.



ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الايجارية إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة، وللمكلف الطعن على تقدير الضريبة خلال 60 يوما من تاريخ الاخطار بقيمة الضريبة مع سداد 50 جنيها كرسوم نظر الطعن.



حالات الإعفاء من الضريبة



هناك 9 حالات تجيز الإعفاء من الضريبة وهى، الابنية المملوكة للجمعيات والمنظمات المسجلة وفقا للقانون، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والملاجئ، والمقار المملوكة للاحزاب السياسية والنقابات المهنية، والسكن الخاص الذى تقل قيمته عن 2 مليون جنيه، والوحدة الايجارية التى تقل قيمتها الايجارية عن 24000 جنيه سنويا، والوحدات السكنية التى تقل قيمتها الايجارية عن 12 الف جنيه، وابنية مراكز الشباب، والعقارات المملوكة للحكومات الاجنبية، والدور المخصصة للمناسبات الاجتماعية، وأندية وفنادق القوات المسلحة.



إجراءات الحصول على إعفاء العقار السكنى



يقدم المكلف باداء الضريبة طلبا عن كل عقار أو وحدة يطلب اعفاءها خلال 30 يوما من تاريخ استلام اخطار تقدير الضريبة، وعلى كل مكلف حصل على الاعفاء أن يخطر مأمورية الضرائب بأى تغيير يستجد على العقار قبل نهاية ديسمبر من كل عام، كما يحاسب الملاك من الورثة على المشاع كمكلف واحد.



حالات رفع الضريبة



يجوز للممول فى حالات غير حالات الاعفاء الضريبى أن يتقدم بطلب لرفع الضريبة مشفوعا باثبات سبب الرفع خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار، وسداد 50 جنيها كرسوم.



العقوبات



يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه كل من امتنع عن سداد الضريبة، ومن قدم إقراره متضمنا بيانات غير صحيحة بما لا يجاوز 10% من قيمة دين الضريبة، وتضاعف الغرامة فى حالة العودة خلال 3 سنوات.



اما فى حالة التهرب فيعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه بالاضافة الى تعويض مثل الضريبة كل ممول خالف القانون بأحد الحالات الالية: تقديم اوراق ومستندات غير صحيحة او مزورة للجنة الحصر والتقدير او لجنة الطعن، او تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة من الاعفاء، وتقديم مستندات غير صحيحة من شأنها رفع الضريبة عن المكلف.