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اقتصاد وأسواق
الصناعة والإنتاج الحربي يبحثان تصنيع قطع غيار للسيارات
الإثنين 30 يوليه 2018 12:55 م
العصار ووزير الصناعة
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العصار ووزير الصناعة
أحمد اللاهونى:
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة مجالات التعاون المشترك بين الوزارتين.
استعرض "العصار" خلال اللقاء الدور الهام الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لخدمة الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبحثية كبيرة ويوجد بها أطقم فنية مدربة، وأوضح إمكانية الاستفادة من هذه الإمكانيات المتوفرة بالشركات والقطاعات التابعة للوزارة في تعظيم مجالات التعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"التجارة والصناعة".
وقال "العصار" إن الجانبين بحثا إمكانية تصنيع قطع الغيار والصناعات المكملة لصناعة السيارات إذ تمتلك السوق المصرية كافة المقومات التى تؤهله ليصبح محوراً صناعياً ولوجستياً رئيسياً لصناعة مكونات السيارات فى أفريقيا والشرق الأوسط، كما تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية إنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الأجهزة المنزلية ويمثل ذلك خطوة هامة لتطوير هذه الصناعة محلياً وتوفير العملة الأجنبية التى يتم إنفاقها لإستيراد هذه المنتجات من الخارج.
من جانبه شدد وزير الصناعة على أهمية تشغيل المصانع القائمة بكامل طاقاتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاقتصاد القومي، مؤكدا ثقته فيما تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيعه من منتجات مطابقة للمواصفات القياسية وطبقاً لمعايير الجودة وبأسعار منافسة.
وأثنى على جهود "الإنتاج الحربي" في تطوير منظومة التدريب الفني للشباب وتزويدهم بمهارات التعامل مع الماكينات الحديثة المستخدمة في الصناعة، الأمر الذي يسهم في توفير عمالة مؤهلة تخدم منظومة الصناعة الوطنية.
وأوضح "نصار" أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والصناعية والبحثية بالإنتاج الحربي بما يسهم في تنفيذ خطة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي والإنفتاح على التصدير للدول الأفريقية.
اقتصاد وأسواق
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