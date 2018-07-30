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سيـــاســة
التعليم تناقش خطة الإدارة العامة للجودة للعام الدراسى الجديد
الإثنين 30 يوليه 2018 12:25 م
طارق شوقى
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طاريق شوقي
المال - خاص:
عقد مدير عام الإدارة العامة للجودة، إيمان صبحى، اجتماعاً مع مديرين التعليم الابتدائي بالمديريات التعليمية، ومديرين إدارات الجودة بالمديريات التعليمية، تحت قيادة ألفت فرغلي رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والجودة.
تناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بتحقيق متطلبات الجودة بالمدارس، وعرض بعض التحديات التي تحول دون تقدم المدارس للحصول علي الاعتماد.
وقامت إيمان صبحى، بعرض تقديمي عن نموذج خطة الإدارة العامة للجودة للعام الدراسي 2018/2019، مؤكدة خلاله علي أهمية الجودة في العملية التعليمية، ومراحل الجودة في التعليم، والتقويم الذاتي وأهميته في حل مشكلات الحياة المدرسية، وخفض الكثافات في المدارس المستهدفة علي المدى الطويل. ووجهت صبحي السادة مسئولي وحدات الجودة بالمديريات علي وضع خطة عمل لإدارات الجودة بالمديريات في إطار زمني منبثقة من خطة الإدارة العامة للجودة، والعمل علي سد عجز ونقص المعدلات بأقسام الجودة بالإدارات، وتفعيل المحاسبية عند الامتناع عن التقدم للاعتماد أو رفض الموجهين سد العجز بالمدارس المستهدفة.
سيـــاســة
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