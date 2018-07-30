مزايا متعددة للبنوك المشاركة بمبادرة المتعثرين

أشرف القاضى



■ أشرف القاضى: إنهاء النزاعات القضائية توفر الوقت والجهد

■ حامد السعدنى: التسويات تحسن الوضع المالى وتنعكس ايجابياً على المحفظة الائتمانية



سيد بدر



تلقت البنوك المشاركة فى مبادرة المتعثرين، آلاف الاستفسارات منذ إطلاقها نهاية الشهر الماضى، وتتضمن المبادرة التى أطلقها «المركزى« نهاية الشهر الماضى إعفاء نحو340.5 ألف عميل فرد وشركة من الفوائد المتراكمة للديون، فى حالة سداد أصل المديونية قبل نهاية ديسمبر المقبل.



وقال مصرفيون إنها تمنح العديد من المزايا لبنوك القطاع المصرفى التى أمضت سنوات طويلة فى إجراءات قضائية متبادلة مع العملاء المتعثرين دون الوصول لحلول، موضحين أن نجاح المبادرة ينعكس بشكل ايجابى على المركز المالى للبنوك المشاركة.



وتستهدف المبادرة إعفاء المقترضين مبالغ أقل من 10 ملايين جنيه، من فوائد مهمشة بقيمة 16.8 مليار جنيه، منها 12 مليار جنيه للشركات و4.8 مليار جنيه للأفراد، مقابل تحرير الضمانات المحجوز عليها، وحذف العميل من القوائم السلبية، مع الإقرار أنه عميل مبادرة لمدة ثلاث سنوات.



وفى تصريح سابق لـ «المال» قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن المبادرة تعد اعترافًا بالأمر الواقع، ومحاولة للتخفيف عن العملاء المتعثرين، كما أنها تعيد للبنوك أموالها التى تحاول الحصول عليها منذ سنوات؛ ودعا عامر بنوك القطاع المصرفى غير الحكومية للانضمام للمبادرة .



وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أحد البنوك المشاركة بالمبادرة، إن البنك تلقى استفسارات كثيرة عن تفاصيل المبادرة، وكيفية إجراء التسوية، ما يشير إلى تجاوب الجادين فى سداد مديونياتهم .



وأكد أن المبادرة تعود بنفع كبير على البنوك حتى مع إسقاط الفوائد، لأن البنوك تضمن استعادة أموالها وإعادة توظيفها بما يعود بالنفع عليها، كما أن المبادرة تعفى البنوك من الإجراءات القضائية التى تبذل فيها الكثير من الوقت والجهد، وتوفر المصروفات الإدارية.



ولدى المصرف المتحد نحو250 شركة بقيمة مديونية 500 مليون جنيه، تنطبق عليهم شروط المبادرة، إلى جانب 400 فرد.



وأشار القاضى إلى أن بعض العملاء يرغبون فى الانتظار حتى اللحظة الأخيرة من سريان المبادرة، قبل إتمام التسوية، للاستفادة من السيولة عبر إيداعها فى البنك والحصول على فوائد، موضحًا أن البنك يحصل فى هذه على توقيع العميل بأن تؤول الأموال إليه مباشرة بعد انتهاء أجل الوديعة، ضمانًا لإتمام التسوية.



وذكر أن البنوك تقوم بتغطية الديون المتعثرة عبر مخصصات بنسب تصل إلى %100، وتنفيذ التسويات يمكنها من تحرير تلك المخصصات بما يرفع ربحيتها .



فى ذات السياق قال حامد السعدنى، مدير عام، ورئيس قطاع الديون غير المنتظمة ببنك التنمية الصناعية، إن المبادرة توفر مميزات جمة للقطاع المصرفى، أولها إنهاء الإجراءات القضائية، والنزاعات المتبادلة، وخفض تكلفة محفظة الديون المتعثرة، خاصة أن البنوك تدفع تكلفة الأموال غير المنتظمة، كأنها ائتمان منتظم.



وتابع أن من بين الفوائد أيضاً، أن البنوك ستقوم باستغلال حصيلة المبادرة فى إعادة توظيفها، من خلال الائتمان المنتظم، وهوما يزيد من النشاط ويخفض نسبة الديون غير المنتظمة، وبالتالى ارتفاع الأرباح والإيرادات، وتحسين المركز المالى وقدرة البنك على التوسع.



وأضاف أنه كلما ارتفعت نسبة التعثر بمؤسسة مصرفية، كلما انعكس ذلك على أدائها وجعلها أقل إقبالاً على منح الائتمان حتى لا ترتفع محفظة التعثر، والعكس صحيح.



وحول إمكانية تجديد المبادرة، لزيادة شريحة العملاء التى يمكن أن تدخل ضمنها، أوضح أن القرار يعود للبنك المركزى، ومن الممكن بعد نهاية المبادرة وتقييمها اتخاذ قرار باستمرارها .



وعلى مستوى بنك التنمية الصناعية، أوضح أن هناك عشرات الاستفسارات من عملاء يرغبون فى معرفة تفاصيل المبادرة، متوقعًا أن تظهر نتائج ايجابية خلال ديسمبر المقبل، لأن العملاء يفضلون الانتظار حتى نهاية المدة.



وقال إن المبادرة توفر فرص متميزة للعملاء المتعثرين لاستئناف أنشطتهم الإنتاجية، فمثلا يمكن للعميل أن يعيد الاقتراض، والتعامل مع البنوك عقب إتمام التسوية وحذفه من القوائم السلبية، كما يستطيع أن يستعين بمستثمرين لسداد مبلغ المديونية، والمساهمة بجزء آخر فى استعادة النشاط، خاصة أن المبادرة تضمن للعميل المتعثر الإفراج الفورى عن الأصول المرهونة لدى البنوك .



وفى تقرير حديث للبنك المركزى حول مؤشرات السلامة المالية للبنوك، أظهر تراجع نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لأقل مستوى تاريخى، مسجلة %4.5 بنهاية مارس الماضى، بنسبة مخصصات %98.2، وتتجاوز محفظة قروض القطاع المصرفى نحو1.5 تريليون جنيه .