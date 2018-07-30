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بورصة وشركات
أداء متباين للبورصة بمستهل تعاملات الإثنين
الإثنين 30 يوليه 2018 10:52 ص
البورصة المصرية
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أداء متباين للبورصة فى أول ساعة لتداولات اليوم
البورصة المصرية
رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.21% عند مستوى 15345 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.08% عند مستوى 742 نقطة حتى الساعة 10:30
واختتمت البورصة تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين،حيث صعد egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 15378 نقطة، وارتفع egx70 بنسبة 1.04% عند مستوى 742 نقطة.
كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.26 % عند مستوى 1920 نقطة، وارتفع مؤشر «EGX50» بنسبة 0.70% عند 2571 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 1.60% عند مستوى 15284 نقطة.
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