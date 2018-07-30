«عربيتك» منصة لبيع قطع الغيار أون لاين

قطع الغيار 111



شريف عيسى



تستعد طيبة أوتو، الوكيل المعتمد لأنظمة إضاءة فيليبس وفرامل بريمبو، لتدشين شركة منفصلة تحمل اسم «عربيتك» لتتولى عمليات البيع الإلكترونى لمنتجات طيبة من قطع الغيار، بحلول سبتمبر المقبل.



قال حسن حلمى، مدير تسويق الشركة، إن طيبة أوتو على مدار العامين الماضيين أجرت العديد من الاختبارات لسوق قطع الغيار، والسيارات، بهدف بدء عمليات البيع الإلكترونى لمنتجاتها من أنظمة الإضاءة، والسيور، لا سيما مع توجه كبار مصنعى قطاع الغيار فى العالم للاعتماد عليها فى نمو حركة مبيعاتها.



أوضح حلمى لـ«المال»، أن طيبة أوتو تعاقدت مع إحدى شركات تدشين تطبيق على الهواتف المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندوريد، والآيفون، بلغت تكلفة تصميم برنامج «عربيتك» 150 ألف جنيه.



ذكر أن البيع الإلكترونى لقطع الغيار معقد، فى ظل الاختلاف والتعداد من سيارة لأخرى، مع التنوع الكبير الذى يشهده سوق السيارات المحلى فى السيارات، والماركات، والموديلات المتوافرة به، سواء القديمة أو الجديدة.



تابع: «خلال عمليات تصيمم تطبيق عربيتك جرى عمل حصر موديلات السيارات المتوافرة فى مصر، التى تجاوز عددها 2000 موديل، بهدف توفير قطع الغيار لأكبر شريحة ممكنه من مالكى السيارات.



أضاف حلمى أن التطيبق يتوافر به العديد من الامتيازات، لتقليل عمليات الارتجاع، من خلال السماح للعميل الراغب فى شراء قطعة الغيار عبر التطبيق، بتحديد نوع العلامة التجارية المنتجة لسياراته، وعام الصنع، وسعة المحرك، وقوته، لضمان اختيار قطع الغيار الأنسب لسياراته.



بين أن عملية تحديد قطعة الغيار للسيارة عملية معقدة، لا سيما فى الأجزاء المتعلقة بناقل الحركة أو المحرك، التى تتطلب تحديدًا دقيقًا لمواصفات السيارة، الأمر الذى استدعى تدشين رقم مختصر لخدمة العملاء للتطبيق، بهدف الرد على استفسارات العملاء، وإتاحه الفرصة للعميل لاستبادل قطعة الغيار حال كونها غير مناسبة له.



أشار مدير تسويق طيبة أوتو إلى أن الفترة المقبلة عقب الإعلان الرسمى عن تطبيق «عربيتك» تتاح خدمة توصيل قطعة الغيار لأمكان تواجد الراغبين فى الشراء.



يذكر أن طيبة أوتو شركة متخصصة فى استيراد قطع غيار السيارات، تأسست فى عام 1970، وتعد الوكيل الحصرى لما يقرب من 7 علامات تجارية عالمية فى مجال قطع الغيار مثل فيليبس الهولندية لأنظمة إضاءة المركبات، وبريميو الإيطالية لأنطمة الفرامل، ودايكو الإيطالية مصنع سيور ناقل الحركة وغيرها.