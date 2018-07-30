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اتصالات وتكنولوجيا
«مينى ماكس» تتعاقد مع أمبرو لإطلاق «كورة ماركت»
الإثنين 30 يوليه 2018 10:45 ص
تطبيقات إلكترونية جديدة للنساء
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«مينى ماكس» تُنفذ مشروعين جديدين بالأردن والسعودية
تطبيقات إلكترونية جديدة للنساء
سمية كمال
تعاقدت مينى ماكس للتطبيقات الإلكترونية، مع مؤسسة أمبرو السعودية لتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع «كورة ماركت» قبل آواخر العام الحالى، بتكلفة 2 مليون ريال.
قال عصام الجوهرى، رئيس مينى ماكس، إن كورة ماركت عبارة عن موقع وتطبيق إلكترونى يستهدف تنمية صناعة الرياضة، من خلال الربط بين الأندية والجماهير ومتابعة أخبار الفرق المشاركة فى المسابقات المحلية، وعرض الملابس الرياضية، موضحا أنه سيتم طرح البرنامج بالسعودية كمرحلة أولى يليه التوسع فى أسواق مصر والخليج العربى.
وأكد الجوهرى لـ«المال»، أن مينى ماكس تساهم %45 من رأسمال المشروع، كما تمتلك أيضا حقوق الملكية الفكرية مقابل %55 لأمبرو.
أشار إلى أن مينى ماكس انتهت مؤخرا من تنفيذ مشروع البوابة الإلكترونية للمقاصد السياحية بالسعودية، التى توفر خرائط كاملة للمملكة، والآثار المتواجد بها، وخدمة الحجز «أون لاين» بالمدن الرئيسية بها بتكلفة 44 مليون جنيه.
ولفت إلى أن مينى ماكس تعاقدت على تنفيذ مشروعين جديدين بالمملكة العربية السعودية، والأردن بتكلفة تقديرية بلغت 5 ملايين دولار، وبناء بوابة إلكترونية موحدة تهدف لجمع وتطوير التراث العمرانى، مشيرًا إلى أن شركته ستنتهى من المشروعين الجديدين فى عام 2020.
رأى أن صناعة البرمجيات تواجه عدة تحديات تتمثل فى قلة عدد الكوادر المؤهلة، وتركيز وزارة الاتصالات على بناء المدن الذكية بدلا من تنمية وتأهيل الأيدى العاملة، وغياب رعاية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، وعدم تفعيل اتفاقيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص الـ«PPP» بالقطاع، فضلا عن تجاهل القطاع المصرفى بصناعة البرمجيات.
أكد أن شركات البرمجيات غير المرخصة بالدلتا فى تزايد مستمر، بسبب تعقيد الإجراءات، ويتطلب إنشاء شركة مدة من 6 أشهر إلى السنة، مع غياب وجود الهيئة الرقابية، ودعم وتمكين الشركات الصغيرة، والمتوسطة.
يذكر أن «مينى ماكس» تأسست فى عام 2003، ونفذت الشركة مشروعات الحلول والتطبيقات الحكومية فى «السعودية، وألمانيا، والإمارات، والأردن»، وقامت بميكنة أقسام الشرطة بالإمارات عام 2009.
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