«أرقام كابيتال» تعتزم الحصول على رخصة «المتعاملين الرئيسيين»

أرقام كابيتال



أسماء السيد



تعتزم شركة «أرقام كابيتال» للاستثمارات المالية، الحصول على رخصة «المتعاملين الرئيسيين» قبل نهاية العام الحالى فى إطار خطتها للتحول لبنك استثمار متكامل.



وكشف شريف حشمت، المدير التنفيذى فى الشركة عن سعى «أرقام كابيتال» لاستكمال منظومة بنك الاستثمار المتكامل، عقب الحصول على رخصة أمين الحفظ مؤخرًا، إذ تمتلك رخصا لقطاع السمسرة، والاستشارات المالية، وترويج وتغطية الاكتتابات.



ورخصة «المتعاملين الرئيسيين»، هى أداة لمزاولة نشاط التداول على السندات وأذون الخزانة فى السوقين اﻷولية والثانوية، ووفقًا لموقع الهيئة العامة للرقابة المالية، حصلت 3 بنوك استثمار هى المجموعة المالية هيرمس، والتجارى الدولى، وبلتون، على رخصة التعامل على السندات.



وتشهد السوق المصرية منذ سنوات محاولات إدارتى البورصة والرقابة المالية لتنشيط سوق تداول السندات بالبورصة، ومنذ 2014 شُكلت العديد من اللجان برئاسة البنك المركزى ووزارة المالية لبحث طرق وآليات تفعيل السوق الثانوية للسندات.



وكان شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة قد أشار - فى ندوة نظمتها «المال» عقب انتهاء فترة توليه رئاسة الرقابة المالية – إلى وجود أسباب فنية حالت دون سرعة تنشيط السوق، أولها أن %99 من إصدارات السندات، حكومية، والباقى للشركات سواء كانت سندات عادية أو توريقاً.



وأضاف «حشمت» أن «أرقام» تستهدف التوسع فى نشاط أمناء الحفظ من خلال التعاقد مع مجموعة من الشركات التى سيتم إدراجها بالبورصة للمرة اﻷولى، أوالتى تعمل على توفيق أوضاعها وتحتاج إلى أمين حفظ، وفى هذا الصدد نتولى مهام الاستشارات المالية لمجموعة من الشركات التى سيتم إدارجها بالبورصة فى عدة قطاعات، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل أخرى.



يُذكر أن «الرقابة المالية» منحت «أرقام كابيتال» رخصة نشاط أمناء الحفظ بنهاية العام الماضى، فيما اخترقت «أرقام كابيتال» السوق المصرية، عبر الاستحواذ على شركة الرشاد للسمسرة فى 2012، واستحوذت على شركة «إكنار» للاستشارات المالية عام 2015.



واحتلت «أرقام» لتداول الأوراق المالية المركز السادس بين شركات السمسرة خلال النصف الأول من العام الحالى، محققة قيم تداول بلغت 17.65 مليار جنيه، وبحصة سوقية %4.9.