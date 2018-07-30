السوق تصعد وسط قيم تداول ضئيلة جداً

البورصة المصرية



جهاد سالم



رسم خبراء التحليل الفنى سيناريو لتحركات البورصة على المدى القصير، بعد تمكن مؤشرها الرئيسى EGX30 من الارتداد التصحيحى الصاعد، الذى وصفوه بالمؤقت، ليظل أمام المؤشر استكمال الصعود لمستويات 15600 إلى 15800 نقطة، أو إنهاء الارتداد ومعاودة التراجع لمستويات قريبة من 15000 نقطة.



يرى الخبراء المسار الهابط لا يزال يهمين على السوق على الأجل المتوسط ولحين ظهور إشارات بتجاوز ذلك المسار، نصحوا المتعاملين باستغلال أى ارتفاعات فى تخفيف المراكز وتقليل استخدام الشراء الهامشى خلال الفترة الحالية.



أنهيEGX30 تعاملات الأحد، على ارتفاع بنسبة %1.18 مسجلا مستوى 15378 نقطة، وصعد مؤشر EGX70، بنسبة %1.04 ليغلق عند 742 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا %1.26، ليسجل 1920 نقطة.



تراجع إجمالى قيم التداول على الأسهم لما لتبلغ 402 مليون جنيه، وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة 6.8 مليار جنيه ليسجل 865.34 مليار جنيه، مقابل 858.46 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.



قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر السوق الرئيسيEGX30 تمكن من الارتداد التصحيحى بمستهل تعاملات الأسبوع الجارى، بعد اقترابه من منطقة الدعم حول مستويات 15000 - 14800 نقطة، خلال تداولات الأسبوع المنقضى الذى سجل خلاله 15090 نقطة كأقل سعر قبل الارتداد.



رجح جمال الدين استهدافEGX30 لمستويات مابين 15600 إلى 15800 نقطة على الأجل القصير، لافتا إلى أنه على الأجل المتوسط لا توجد إشارات توضح تغيير المؤشر لمساره ليظل الصعود مؤقتًا، فى إطار الارتداد التصحيحى.



قال محمد رضوان، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنين إنه رغم الارتفاع الذى سجلته مؤشرات السوق خلال تعاملات الأحد، إلا أن تراجع أحجام وقيم التداول لا تعكس حالة الصعود، ما يشير إلى عدم انتهاء الاتجاه الهابط على المدى القصير، رغم ظهور قوى شرائية ببعض الأسهم فى إطار عمليات تجميعية.



رجح رضوان هبوط EGX30، اليوم لاختبار عند مستوى الدعم 15260 نقطة، الذى حال استكمل الهبوط أدناه ترتفع وتيره البيع ليقترب المؤشر من مستويات 15000 - 14950 نقطة خلال الجلسات التالية، محددا مستوى الدعم الرئيسى عند 14700 نقطة.



نصح رضوان المتعاملون باستغلال اى ارتفاعات بالسوق فى تخفيف المراكز للمستثمر قصير الأجل، فضلا عن تقليل استخدام الشراء الهامشى خلال الفترة الحالية، كما نصح المستثمر متوسط الأجل بالاحتفاظ بالأسهم وتكوين مراكز شرائية والتجميع أوقات التراجعات، ومن المرجح أن يعاود السوق المسار الصاعد خلال الربع الأخير من العام الجارى.



قال رضوان إن EGX30 أمامه مستويات مقاومة بالقرب من مستويات 15450 -15500 نقطة يليها 16050 نقطة، التى باختراقها يتمكن المؤشر من تغيير اتجاهه.



شهدت البورصة المصرية فى الجلسة الافتتاحية الأسبوعية، سيطرة شرائية من قبل المصريين والأجانب بقيمة 13.91 مليون جنيه، و11.51 مليون جنيه على الترتيب، فيما اتجه العرب للبيع بقيمة 2.39 مليون جنيه.



اتجه الأفراد المصرين للشراء بقيمة 13.95 مليون جنيه، فيما اتجه العرب والأجانب للبيع بواقع 4.4 مليون جنيه و353 ألف جنيه على التوالى.



سجلت المؤسسات المصرية صافى بيع بقيمة 43.1 ألف جنيه، بينما اتجهت العربية والأجنبية للشراء بقيمة مليونى جنيه و11.2مليون جنيه على التوالى.