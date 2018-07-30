أبناء حسن علام تتعاقد مع جرانت ثورنتون لإعداد تقرير القيمة العادلة

شركة أبناء حسن علام



■ المجموعة تدرس إصدار شهادات إيداع دولية.. وتتوقع 2.5 مليار جنيه حصيلة بيع %40



شريف عمر



تعاقدت محموعة أبناء حسن علام القابضة مع شركة جرانت ثورنتون كمستشار مالي مستقل لإعداد تقرير القمية العادلة لأسهمها تمهيداً للحصول علي موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي قيدها مبدئيا فى البورصة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقالت مصادر مقربة من المجموعة أنها تتوقع حصيلة تتجاوز 2.5 مليار جنيه من طرح نسبة تتراوح بين %30 إلى %40 من أسهمها فى بورصة الأوراق المالية خلال الربع الأخير من العام الحالي.



وأكدت أن حسن علام تدرس إصدار شهادات إيداع دولية GDR عند طرح أسهمها للاستفادة من إمكانية تداولها فى الأسواق العالمية استنادا إلي أداء الشركة فى مختلف القطاعات التي تعمل بها فى السوق المحلية، وعلى رأسها البنية التحتية والمقاولات، وسوف يتم إعلان التفاصيل فى شهر أغسطس المقبل.



وتنص قواعد سوق المال، على إلزام الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة بمخاطبة الهيئة للحصول على عدم ممانعة لطرح نسبة من الأسهم، مع تقديم مستندات القيمة العادلة والهدف من الطرح، ويتم دراستها خلال 15 يوماً، وتمنح الشركة مهلة شهر على الأكثر للتنفيذ.



وأشارت المصادر إلى أن المجموعة عينت تحالفاً ماليا مكوناً من شركات المجموعة المالية هيرمس، وأرقام كابيتال، ورينيسانس كابيتال، لتولى مهام إدارة الطرح والترويج للحصة المراد بيعها فى السوقين المحلية والأجنبية، ويتولى مكتب معتوق بسيونى للاستشارات القانونية، مهمة المستشار القانونى.



وأوضحت أن الطرح سيتم فى صورة تخارج جزئى من المساهمين الرئيسيين، إلى جانب إجراء عملية زيادة رأسمال، لافتة إلى أن المجموعة ما زالت تجرى الدراسات النهائية لتوزيع الأسهم المراد بيعها، ما بين طرح خاص لكبار المستثمرين وذوى الملاءة المالية المرتفعة، وآخر عام للمستثمرين الأفراد.



ووفقاً للموقع الإليكترونى للمجموعة، تأسست شركة حسن علام فى عام 1936، ورغم تعرضها للتأميم بعد ثورة يوليو 1952، فقد عادت من جديد فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات، تحت مسمى أبناء حسن علام، وتعمل حالياً فى عدة مجالات حيوية كالبنية التحتية، والطاقة، والمشروعات الصناعية، والبيتروكيماويات، ونفذت العديد من مشروعات إنشاء محطات كهربائية، وخطوط سكك حديدية.



وفى مارس الماضى، استحوذت على حصة قاربت %60 من رأسمال شركة الاستشارات الهندسية لمشروعات القوى الكهربائية – بجسكو، فى صفقة بقيمة 421 مليون جنيه، ومؤخراً أبرمت إحدى شركاتها التابعة شراكة استراتيجية مع شركة لايت سورس بى بى لإدارة مشروعات الطاقة الشمسية، بهدف تمويل وإنشاء وإدارة مشروعات وشبكات الطاقة الشمسية فى السوق المصرية.



ووفقاً لأخر بيان صحفى صادر عن مجموعة حسن علام، فقد سلمت أكثر من 70 مشروعاً بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار، خلال السنوات الخمس الماضية.