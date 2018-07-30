أبرز قرارات السيسي خلال «مؤتمر الشباب»

وكالات:





أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، عن عدد من القرارات خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة.





وفيما يلي نص هذه القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية لمؤتمر الشباب:





- إعلان عام 2019 عامًا للعلم.

- إطلاق المشروع القومي لتطوير نظام التعليم المصري الجديد.



- تخصيص 20% من المنح الدراسية خارج وداخل مصر لكوادر التربية والتعليم لمدة 10 سنوات.



- إنشاء هيئة اعتماد جودة البرامج للتعليم الفني والتقني وفقا للمعايير الدولية.



- إنشاء مركز لتدريب وتأهيل المعلمين والمدققين للتعليم الفني الجديد طبقا للمعايير الدولية.



- تكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة بربط الخطط والمشروعات البحثية بالجامعات المصرية باحتياجات الدولة والمجتمع وتكليف الجامعات المصرية بإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة كل في اختصاصه.



- تكليف رئاسة الوزراء وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات إعداد خطة شاملة على مستوى الدولة لعودة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية بالجامعات المصرية مع توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك.



- التنسيق بين الوزارات المعنية تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء لإتاحة الفرصة لطلاب المدارس لممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والفنية بمراكز الشباب وقصور الثقافة.



- إنشاء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يتم من خلالها توفير أوجه الدعم اللازم للشباب المبدعين في كافة المجالات.

