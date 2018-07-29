دومينيك حوراني تدخل عالم الكوميديا من بوابة «سرايا حمدين»

دومينيك حوراني

- دومينيك تنشر الصور الأولى من مسلسل "سرايا حمدين"



أحمد حمدي



أعربت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، عن سعادتها بقرب عرض مسلسلها "سرايا حمدين" خلال أيام قليلة عبر شبكة قنوات "الحياة" الفضائية.



وأزاحت "دومينيك" الستار عن أول صور من كواليس المسلسل، والتي جمعتها بأبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان محمد ثروت والذي وصفته بالكوميديان الكبير والممثل الشاطر، والذي يظهر في المسلسل بشخصية "جدو".



وقالت، إن المسلسل ينتمي لنوعية المسلسلات الكوميدية بامتياز، ويضم نخبة من أفضل نجوم الفن في مصر والعالم العربي من المغرب والكويت ولبنان والإمارات، وأن ما جذبها للدور هو قصة المسلسل المميزة، وأنه يحمل فكرة جديدة للمشاهد العربي.



وعن تفاصيل دورها، كشفت: "أظهر بشخصية "دومينيك" الحقيقية وهذه الشخصية تحمل تحدي كبير لنفسي لأنه دور كوميدي أقلد فيه نفسي ولكن بشكل مبالغ فيه".



المسلسل إنتاج شركة بلاك أند وايت للمنتج ياسر سليم، قصة نهاد وحيد، وسيناريو وحوار جوزيف فوزي، ومن إخراج سيف يوسف، ويشارك في بطولته كلا من سامح حسين، محمد ثروت، نيرمين ماهر وراندا البحيري وإيناس مكي وأحمد حلاوة وإيمان السيد وعماد رشاد ومصطفى أبو سريع.



يذكر أن دومينيك تم تكريمها منذ أيام في الحفل السنوي الـ36 الذي أقامته مؤسسة MC International Awards بلبنان، بحضور عدد كبير من رجال السياسة والفن والإعلام والمجتمع، بعد أن قدمت وصلة غناء مميزة أبهرت الجميع خلالها بأغنيتها الجديدة "كل خمس دقايق" والتي حققت نسب مشاهدات عالية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب" وعلى المحطات الفضائية والإذاعات العربية.