المصريين الأحرار: الشباب المصري قادر على إحياء الحياة الحزبية

حزب المصريين الأحرار

سلوى عثمان



أشاد إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، عضو المكتب السياسي للحزب، بمؤتمر الشباب في جامعة القاهرة، لافتا إلى أن المؤتمر ناقش عددا من الملفات الهامة وعلى رأسها ملف بناء الشخصية الذي نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بداية ولايته الثانية.



وأضاف "الغزولي"، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الدولة عكفت خلال الفترة الأخيرة على بناء الشخصية المصرية، وزيادة الوعي لدى المواطن المصري على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن قضايا الإرهاب والتنمية فبناء الشخصية جاء شاملا لجميع المستويات لاستعادة الريادة والهوية المصرية.



وأشار إلى أنه تم عقد العديد من اللجان التنسيقية الخاص بالأحزاب لمتابعة توصيات مؤتمرات الشباب، وكان أبرز ملاحظات هذه اللجان عن الحياة الحزبية المصرية والمشاركة السياسية للشباب.



وأوضح أن تنسيقية الأحزاب تسعى لتفعيل الحياة الحزبية على أرض الواقع خاصة في ظل تعدد الأحزاب، فضلا عن مناقشة عدد مشروعات القوانين أهمها الكادر السياسية لتحفيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، بالإضافة إلى العمل على إعداد كوادر شبابية للدفع بهم انتخابات المحاليات المرتقبة عقب إقرار القانون الجديد بدور الانغقاد القادم، منوها بأن المصريين الأحرار من أوائل الأحزاب التي كان لها السبق في إعداد وتأهيل الكوادر السياسية الشابة عن طريق المحاضرات والتدريبات الشاملة لكافة نواحي الحياة والملفات القائمة.



وأردف أن الأزمة الحزبية ليست في تعدد الأحزاب ولكن في فاعليتها ونشاطها على أرض الواقع، مشددا على أهمية التمكين السياسي للشباب خلال السنوات المقبلة خاصة وأن هذه الفئة تمثل 60% من تعداد الشعب المصري، وأكد أن مؤسسات الدولة بحاجة إلى المزيد من الحماسة لمواكبة قفزات الرئيس السيسي في التنمية والإصلاح والنهوض بالبلاد.



وأعرب "الغزولي"، عن ثقته في شباب الأحزاب لإحياء الحياة الحزبية، خاصة في ظل الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية والمشروعات التي تبنوها، لافتا إلى أن هذا الجيل من الشباب لديه حماس وإحساس بالمسئولية، ويسعى للتحدي وإثبات نفسه وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة من خلال التمكين السياسي لهذه الفئة عقب عملية التدريب والتأهيل.