EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
السيسي يعلن 2019 عاما للتعليم
الأحد 29 يوليه 2018 08:49 م
السيسي بمؤتمر الشباب السادس
أخر الأخبار
السيسي بمؤتمر الشباب السادس
أحمد صبرى
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العام القادم ٢٠١٩ سيكون عام التعليم، كما أكد إطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى، وتخصيص 20% من المنح التعليمة فى الخارج لكوادر التربية والتعليم.
وأشار خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، إلى أنه وجه بإنشاء مركز لتدريب المعلمين طبقًا للمعايير الدولية، وتكليف رئيس الوزراء لربط أبحاث الجامعات باحتياجات الوزارات وإعداد خطة شاملة لتطوير الرياضة بالجامعات المصرية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا