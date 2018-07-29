السيسي يعلن 2019 عاما للتعليم

السيسي بمؤتمر الشباب السادس

أحمد صبرى



أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العام القادم ٢٠١٩ سيكون عام التعليم، كما أكد إطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى، وتخصيص 20% من المنح التعليمة فى الخارج لكوادر التربية والتعليم.



وأشار خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، إلى أنه وجه بإنشاء مركز لتدريب المعلمين طبقًا للمعايير الدولية، وتكليف رئيس الوزراء لربط أبحاث الجامعات باحتياجات الوزارات وإعداد خطة شاملة لتطوير الرياضة بالجامعات المصرية.