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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
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17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
595.00 عيار 21
510.00 عيار 18
680.00 عيار 24
4760.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

السيسي يعلن 2019 عاما للتعليم

السيسي بمؤتمر الشباب السادس
السيسي بمؤتمر الشباب السادس
السيسي بمؤتمر الشباب السادس

أحمد صبرى

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي أن العام القادم ٢٠١٩ سيكون عام التعليم، كما أكد إطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم المصرى، وتخصيص 20% من المنح التعليمة فى الخارج لكوادر التربية والتعليم.

وأشار خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر الوطنى للشباب بجامعة القاهرة، إلى أنه وجه بإنشاء مركز لتدريب المعلمين طبقًا للمعايير الدولية، وتكليف رئيس الوزراء لربط أبحاث الجامعات باحتياجات الوزارات وإعداد خطة شاملة لتطوير الرياضة بالجامعات المصرية.
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