استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 615 جنيهًا

الذهب 010

عمر سالم



شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقرارا، وذلك على خلفية إغلاق البورصة العالمية للذهب.



وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، لـ"المـال" إن عيار 21 سجل اليوم نحو 615 جنيها للجرام مقابل 614 جنيها أمس الأول.



وسجل عيار ١٨ نحو 527 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 703 جنيهات، وسجلت الأوقية 1224 دولارا.



كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4916 جنيها بدلاً من 4913 جنيها أمس الأول.