«سبأ للأدوية» تتقدم للبورصة بمستندات قيد زيادة رأس المال

شركة سبأ الدولية للأدوية

رجب عزالدين



قالت إدارة البورصة المصرية إن شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر وجارى فحصها لعرضها على لجنة القيد.



وتقدمت الشركة بمستندات زيادة رأس المال المصدر و المدفوع من 66 مليون جنيه إلى 77 مليون جنيه ، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعة على عدد 5.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 2 جنيه للسهم الواحد.



ومن المقرر أن تتم الزيادة بتوزيع سهم مجاني كل ستة أسهم اصلية ممولة بالكامل عن طريق أرباح العام و الأرباح المرحلة الظاهرة بالمركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2017.



وحصلت الشركة على موافقة الرقابة المالية فى 15 مارس الماضى لنشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 17.4 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 4.9 مليون جنيه فى 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 66 مليون جنيه، موزعًا على 33 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.