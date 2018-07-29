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السيسي: مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها
الأحد 29 يوليه 2018 06:44 م
مؤتمر الشباب 8
أخر الأخبار
مؤتمر الشباب 8
احمد صبري:
اجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تساؤل خاص بجهود مواجهة حالة الفوضى في الشارع، مؤكدا أن هذه المسألة عبارة عن جهد مجتمعي متكامل من اطراف مختلفة، مؤكدا ان مصر تقدم للمواطن أقصى ما لديها.
وقال السيسي: تنمية الولاء والانتماء للاطفال ليس مسئولة الام والاب فقط .. الإعلام له دور أيضا .. واتكلمت في المسألة دي .. وقولت ان حرية الابداع يجب ان تكون في نطاق الحفاظ على الوطن والقيم والعقائد والأخلاقيات .. وكذلك التعليم له دور والمسجد والكنيسة ثم المجتمع.
وتابع: على مدى عمري اللي عشته في القوات المسلحة .. الشاب بيجي عندنا .. وبعد شهرين او شهر بيبقى حاجة تانية .. بيبقى مستعد يقدم روحه لجل خاطر مصر.
جاء ذلك في ختام جلسة "اسأل الرئيس" خلال مؤتمر الشباب السادس من جامعة القاهرة ، اليوم الاحد.
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