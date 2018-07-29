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سيـــاســة
اجتماع مرتقب برابطة مصنعي السيارات لمناقشة تطورات السوق
الأحد 29 يوليه 2018 05:58 م
الرسوم الجمركية على السيارات
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الرسوم الجمركية على السيارات
أحمد شوقي
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن الرابطة تستعد لعقد اجتماع بين أعضائها لمناقشة تطورات السوق.
وأوضح سعد إن الاجتماع سيعقد خلال الأسبوع الجاري أو المقبل؛ على أن يتم إبلاغ الأعضاء به؛ وسيخصص لمناقشة التطورات التي شهدتها سوق السيارات خلال الفترة الماضية؛ بما في ذلك القرارات الحكومية ذات الصلة بالقطاع.
ولفت إلى أن الاجتماع سيتناول مقترحات الأعضاء لأنشطة الرابطة خلال الفترة المقبلة بما تتضمنه من تحركات لتمثيل الرابطة أمام الجهات المختلفة والدفاع عن مصالح الأعضاء.
وأوضح سعد أن الرابطة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة العضوية فيها؛ لكنه أشار إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في الظروف الراهنة التي تمر بها سوق السيارات؛ التي دفعت بعض الشركات للتفكير في إمكانية الخروج من النشاط التصنيعي للاكتفاء بنشاط التجارة والتسويق والتوزيع.
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