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نقل وملاحة
السيسي : وزير النقل طلب زيادة تذاكر القطارات وقولتله لأ
الأحد 29 يوليه 2018 05:44 م
السيسي في المؤتمر الوطنى
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السيسي في المؤتمر الوطنى
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يتم رفع أسعار تذاكر القطارات حتى الانتهاء من تطوير المرفق ككل، مشيرًا إلى أن وزير النقل هشام عرفات طالبه قبل نحو شهرين برفع الأسعار لكنه رفض.
وقال الرئيس: وزير النقل قالي من شهرين كدة نرفع الاسعار .. قولتله لأ .. وانا بقولكم يا مصريين .. لن نرفع اسعار السكة الحديد الا بعد تطوير المحطات والخطوط والعربات الجديدة .. وشكل مصر تكون غير كدة خالص .. غير كدة .. خالينا قاعدين.
وشدد الرئيس على ضرورة تحسين خدمات السكك الحديدية بالكامل قبل إجراء أي زيادة في اسعار التذاكر.
جاء ذلك خلال جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر الشباب السادس من جامعة القاهرة، اليوم الأحد .
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